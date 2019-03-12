Экономист: новое правительство в своей экономической политике должно сохранять трезвость



Если взглянуть на причины прошлогоднего экономического роста Эстонии — или же, фактически, и предыдущие годы — то экономику Эстонии ”вытягивал”, прежде всего, внутренний спрос. В прошлом году рост частного потребления был самым быстрым с 2007 года, и объемы строительства даже превышали уровень времен бума. Поэтому остается непонятным, какую цель должны преследовать снижение налогов и крупномасштабные инвестиции. Напротив, рост экспорта в прошлом году отставал и от роста ВВП, и от роста частного потребления. Мы можем быть уверены, что, увеличивая количество денег, циркулирующих во внутренней экономике, мы еще больше усилим разницу в темпах роста. Хотя, по правде говоря, следует упомянуть, что, по крайней мере, государственные инфраструктурные проекты — это нечто такое, реализация чего всегда норовит затянуться и, таким образом, реальные деньги могут попасть в экономику на совершенно иной стадии экономического цикла. Новому правительству хотя бы должно хватить разума поубавить пыл в снижении налогов.



Стимулирование экспорта — дело непростое



Если регулировать уровень частного потребления и инвестиций, с точки зрения правительства, относительно легко, то для того, чтобы влиять на экспорт, у государства, как правило, руки коротки. Уже сегодня имеется целый ряд государственных мер поддержки, программ помощи и многое другое, однако, по большому счету, экспортный потенциал всё же определяется конкурентоспособностью предприятий и предлагаемой ими продукции. Однако именно в конкурентоспособности в последние годы мы сдали позиции, поскольку за свой труд хотим получать зарплату, ежегодно повышающуюся на 7–8%, однако клиенту мы по-прежнему склонны предлагать ту же неотёсанную доску, что и 10 лет назад.

В поиске экономико-политических средств новоиспеченные партии правящей коалиции могли бы рассмотреть инструментарий, предложенный одной из партий, не попавших в парламент. Наиболее продуманную программу экономической политики смогла выдвинуть на недавних выборах партия "Ээсти 200", которая, вместо пивного акциза, говорила о необходимости системно заниматься привлекательностью бизнес-среды и превратить Эстонию из страны производственных цехов в государство головных офисов. Помимо субсидий и мелких программ, государство должно способствовать конкурентоспособности бизнеса своим системным управлением. Полезная идея состоит в том, чтобы улучшить позиции Эстонии в различных рейтингах, отражающих конкурентоспособность экономики. Несмотря на то, что эти сравнения стран принято чрезмерно фетишизировать, они помогают понять, что на сегодняшний день в эстонской хорошо, и что — плохо. Минимум бюрократии, быстрая и справедливая судебная система — вот безусловные примеры решения тех проблем, которыми может заниматься именно государство.

К проблеме рабочей силы следует подходить с умом, а не руководствуясь чувствами



Нехватка рабочей силы, преследующая Эстонию — это та тема, которую новое правительство никак не сможет проигнорировать. В последнем квартале прошлого года уровень трудовой занятости в Эстонии превысил уже 69%, что делает его, очевидно, самым высоким в Европейском союзе. Иммиграционная квота для рабочей силы из третьих стран, предусмотренная на 2019 год, была исчерпана еще до того, как год начался. Поэтому предприниматели срочно ждут помощи от правительства. Однако стоит обдумать, следует ли обещать такую помощь всем: прежде всего, государство должно поддерживать предприятия с высокой добавленной стоимостью. Если местный промышленник жалуется, что никто не хочет работать на производственной линии за зарплату в размере 700 евро брутто, это — не та проблема, которой должно заниматься государство. Уже целый ряд предприятий признает, что украинская рабочая сила дешевле, чем трудоустройство местных жителей. Учитывая отставание Эстонии от зажиточных скандинавских стран, еще не пришло то время, когда мы должны будем примириться со своим нынешним уровнем жизни. Сильное состояние экономики означает то, что сейчас — самое лучшее время для того, чтобы отпустить те предприятия, которые через несколько лет и так бы ушли. Сейчас спрос на рабочую силу еще позволяет потерявшим работу людям, быстро вновь трудоустроиться. Однако не стоит чинить препятствия предприятиям, целью которых является не экономия расходов путем найма иностранной рабочей силы, а приобретение ноу-хау, отсутствующего в Эстонии.

