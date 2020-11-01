01.11.2020, 09:50

Экономист: кому нужна вторая пенсионная ступень?


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Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

В то время, как основная дискуссия о пенсионной реформе ведется вокруг простого вопроса — забирать ли деньги или же оставить их в пенсионной ступени, человек, сведущий в накоплении пенсии, скорее смотрит на происходящее через призму другого вопроса: как получить максимальную пользу от грядущей реформы? В вопросе разбирается Пеэтер Шамардин, руководитель по развитию бизнеса AS SEB Varahaldus.

Пенсионные накопления среднего жителя во II ступени в настоящее время составляют 6 600 евро: за этим показателем стоят как люди, отложившие на пенсию десятки тысяч евро, так и те, чьи накопления ограничиваются лишь несколькими сотнями евро. Медиана суммы, накопленной во II ступени, на сегодняшний день составляет 4500 евро, то есть у половины участников II ступени накопления меньше этой суммы, а у половины — больше. У половины лиц, присоединившихся ко II ступени, накоплено более 4500 евро, и у половины — менее этой суммы. Если эту сумму оставить, то при сегодняшней пенсии она даст прибавку к пенсии в размере 22 евро.

Следует, однако, учитывать, что медиану формируют как представители молодежи, которые проработали всего несколько лет, так и многие добровольные участники ступени, которые уже сейчас получают выплаты по II ступени и чей срок накопления был относительно коротким — поэтому сумма тоже невелика. Наиболее распространенным видом выплаты в настоящее время является фондовая пенсия, при которой количество паев, имеющихся на пенсионном счете, уменьшается в соответствии с ежемесячными выплатами и, рано или поздно, станет меньше медианы. Все эти люди влияют на статистику и искажают общую картину, делая ее более скромной, по сравнению с фактическим положением дел.

У людей, зарплата которых выше средней, государственная пенсия по старости может быть скудной


Достаточность пенсии зачастую оценивается по тому, какую часть от последней зарплаты будет составлять первая пенсия. Считается, что достаточная пенсия составляет 65–70% от последней зарплаты.

Человек, который перед выходом на пенсию получает зарплату сильно ниже средней или даже минимальную, выйдя на пенсию, будет получать пенсию, которая составляет значительную часть его последней зарплаты. Вместе с выплатой по II ступени, составляющей несколько десятков евро, такая пенсия легко может доходить до двух третей зарплаты, что считается достаточным размером, или даже превышать эту долю.

Гораздо хуже перспективы в отношении пенсии по старости у человека, получающего среднюю зарплату и выше средней, который мог бы зарабатывать в несколько раз больше минимальной зарплаты, но чья государственная пенсия по старости будет такой же небольшой, как и у человека с низким уровнем заработной платы.

Пенсионные ступени — это способ копить деньги со льготным налогообложением


II и III ступени — хороший выбор для человека, зарабатывающего зарплату выше средней. Инвестиции в обе ступени производятся в безналоговом порядке. Если подоходный налог, уплаченный со взноса в III ступень, возвращается в начале следующего года, то взнос во II ступень уже сразу не облагается налогом. Кроме того, одобренная Государственным Судом реформа даст более свободные возможности для выплаты из II ступени, чем те, что имелись до сих пор; при этом выплаты, произведенные в пенсионном возрасте, подобно III ступени, получат более льготную ставку налогообложения или полное освобождение от подоходного налога для долгосрочных регулярных выплат.

II ступень с самого начала была наиболее выгодным способом копить деньги благодаря государственной части, автоматически добавлявшейся из социального налога (так называемые ”четыре процента”).

Соблазнительность этих взносов до сих пор ”компенсируется” довольно жесткой системой выплат, главные ограничители которой — строгая регулярность выплат и лишение возможности наследования пенсионных активов. Скоро входящие в силу изменение в законодательстве устранит и эту проблему, и в итоге останется ликвидная вторая ступень с низким уровнем налогообложения в пенсионном возрасте, не облагаемыми налогом взносами и сильным вкладом государства. С учетом того, что платы за управление фондами имеют тенденцию снижаться, а изменение закона в 2019 году позволило предложить пенсионные фонды состоящие в основном из акций, долгосрочный потенциал доходности которых превышает инфляцию, II ступень является наилучшим возможным вариантом накопления пенсии для работающего человека, который сам не умеет и не хочет заниматься инвестициями.

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