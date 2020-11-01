Экономист: кому нужна вторая пенсионная ступень?

Пенсионные накопления среднего жителя во II ступени в настоящее время составляют 6 600 евро: за этим показателем стоят как люди, отложившие на пенсию десятки тысяч евро, так и те, чьи накопления ограничиваются лишь несколькими сотнями евро. Медиана суммы, накопленной во II ступени, на сегодняшний день составляет 4500 евро, то есть у половины участников II ступени накопления меньше этой суммы, а у половины — больше. У половины лиц, присоединившихся ко II ступени, накоплено более 4500 евро, и у половины — менее этой суммы. Если эту сумму оставить, то при сегодняшней пенсии она даст прибавку к пенсии в размере 22 евро.

Следует, однако, учитывать, что медиану формируют как представители молодежи, которые проработали всего несколько лет, так и многие добровольные участники ступени, которые уже сейчас получают выплаты по II ступени и чей срок накопления был относительно коротким — поэтому сумма тоже невелика. Наиболее распространенным видом выплаты в настоящее время является фондовая пенсия, при которой количество паев, имеющихся на пенсионном счете, уменьшается в соответствии с ежемесячными выплатами и, рано или поздно, станет меньше медианы. Все эти люди влияют на статистику и искажают общую картину, делая ее более скромной, по сравнению с фактическим положением дел.

У людей, зарплата которых выше средней, государственная пенсия по старости может быть скудной



Достаточность пенсии зачастую оценивается по тому, какую часть от последней зарплаты будет составлять первая пенсия. Считается, что достаточная пенсия составляет 65–70% от последней зарплаты.

Человек, который перед выходом на пенсию получает зарплату сильно ниже средней или даже минимальную, выйдя на пенсию, будет получать пенсию, которая составляет значительную часть его последней зарплаты. Вместе с выплатой по II ступени, составляющей несколько десятков евро, такая пенсия легко может доходить до двух третей зарплаты, что считается достаточным размером, или даже превышать эту долю.

Гораздо хуже перспективы в отношении пенсии по старости у человека, получающего среднюю зарплату и выше средней, который мог бы зарабатывать в несколько раз больше минимальной зарплаты, но чья государственная пенсия по старости будет такой же небольшой, как и у человека с низким уровнем заработной платы.