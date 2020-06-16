Экономист: частное потребление после сильного спада восстанавливается медленно

Статистика оборота платежей карточками показывает, что частное потребление в Эстонии резко сократилось в апреле и мае. Самый глубокий спад был в начале апреля, после чего оборот постепенно начал восстанавливаться. В первую неделю апреля оборот таких платежей сократился на 36% в годовом сравнении, а к последней неделе мая снижение год к году составило уже всего один процент.

Открытие торговых центров резко увеличило потребление по нескольким товарным группам

Оборот оплаты платёжными карточками Swedbank улучшился во всех 15 основных группах расходов. Если в апреле оборот Swedbank по оплате карточками увеличился только в части покупки продуктов питания (что составляет около одной пятой потребительской корзины домохозяйств), то в мае оборот вырос уже по четырём группам затрат: продукты питания, предметы интерьера и строительства, спортивные товары и электроника. В части таких статей расходов, как одежда, электроника, спортивные товары, косметические товары и услуги, а также покупки в различных других магазинах, оборот платежей карточками резко вырос с открытием торговых центров.

Услуги, связанные с туризмом, продолжают резко падать

В конце мая платежи карточками очень резко снижались во всех связанных с туризмом услугах: жильё, туристические услуги, покупка авиабилетов и т. д. Даже в первую неделю июня значительных улучшений в этих услугах не наблюдалось. Кроме того, в банкоматах по-прежнему снимается меньше наличных, чем в то же время год назад. Это указывает на то, что восстановление частного потребления идёт непросто.

Снижение потребления увеличило сбережения людей

Спад в потреблении способствовал росту вкладов. Рост портфеля Swedbank в части вкладов до востребования, который замедлялся с апреля прошлого года, вновь ускорился после введения чрезвычайного положения. К концу мая рост депозитного портфеля несколько замедлился, но остался очень сильным. Причиной замедления роста депозитного портфеля в мае стало, с одной стороны, некоторое восстановление потребления, а с другой – значительное увеличение числа получателей пособий по безработице (19% от общей занятости в конце мая и 20% в середине июня). К концу мая число зарегистрированных в течение месяца безработных увеличилось почти на 1950 человек, а уровень безработицы увеличился всего на 0,3 процентных пункта – до 7,8 процента. Таким образом, увеличение числа зарегистрированных безработных за один месяц ещё не оказало существенного влияния на потребление и сбережения.