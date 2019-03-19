Экономист: быстрый рост зарплат в Эстонии привлекает иностранную рабочую силу

”В 2017 году ВВП Эстонии в пересчете на жителя достиг 79% от среднего показателя по Европейскому Союзу, что является заметным шагом вперед. Это означает, что впервые Эстония поднялась на сравнимый уровень с некоторыми южными странами еврозоны, как например, Португалия, которая гораздо раньше Эстонии присоединилась к Европейскому Союзу. Рост доходов в течение последних четырех лет положительно повлиял и на рост народонаселения Эстонии. Лучше всего это отражается в обратной миграции и растущем прибавлении иностранной рабочей силы, в том числе из развитых стран”, — сказал Пальм.

Число возвратившихся в Эстонию в 2018 году превысило число уехавших отсюда на 6095 человек. Если добавить к этому примерно 20 000 иностранных рабочих, которые в прошлом году находились в Эстонии в качестве кратковременных работников (в том числе на основании договора аренды), то этот показатель еще более примечателен. Эстония постепенно становится привлекательной для рабочей силы из Европейского Союза, что помогает, в свою очередь, смягчить главную проблему рынка труда, которой является растущий дефицит квалифицированной рабочей силы.

Заглядывая в далекое будущее, Эстония окажется на перепутье, которым станет выбор инвестиций в условиях приближения к полной трудовой занятости. ”У инвестиций главным выбором станет то, в какую сторону они будут склоняться в будущем: преимущественно в сторону бетона либо в сторону людей. Мерами поддержки способности роста экономики являются, прежде всего, инвестиции в научно-исследовательскую деятельность, образование, социальное обеспечение на основе потребностей и интеллектуальную инфраструктуру. Европейская экономика стоит перед лицом растущей глобальной конкуренции, и выиграют те, кому удастся сделать наиболее разумный выбор”, — добавил Пальм.

Экономика Эстонии достигла заметного успеха в сфере цифровой экономики. При поддержке расширяющегося ИКТ-сектора стало возможным увеличить также добавочную стоимость в иных отраслях, в том числе в промышленности. Наряду с этим оцифровывание предприятий и активное внедрение новых технологий позволило бы увеличить значимость экспорта услуг, на который ориентируется всё больше стран.