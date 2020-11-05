Экономист: ближайшие перспективы восстановления экономики Эстонии ухудшаются

Согласно нашему прогнозу, восстановление экономики займёт больше времени и будет более неравномерным, чем предполагалось ранее. По нашим оценкам, в этом году падение будет меньше, в основном из-за более сильного, чем ожидалось, улучшения в летние месяцы. Однако последовало ослабление, и поэтому перспективы на четвёртый квартал и первую половину следующего года несколько ухудшились. Восстановление экономики будет неравномерным по регионам и секторам.

После сильного восстановления в третьем квартале экономика еврозоны теряет импульс в борьбе со второй волной вируса, а это означает, что восстановление экономики займёт больше времени, чем ожидалось. По нашим оценкам, экономика зоны евро упадёт на 7,3% в этом году и восстановится на 3,7% в следующем году. Страны Северной Европы и Балтии пока лучше справляются с экономическим кризисом, чем многие страны зоны евро, но остаются уязвимыми перед распространением вируса и снижением внешнего спроса.

Ближайшие перспективы восстановления экономики Эстонии ухудшаются

К настоящему времени чувство уверенности в розничной торговле, промышленности и сфере услуг значительно повысилось, и большая часть экономического спада быстро отступила от нижней границы апреля или мая. Объёмы продаж компаний розничной торговли растут с мая, но объёмы производства обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей отраслью – экспортёром товаров, пока расти не спешат. В то время как сокращение экспорта товаров быстро замедлилось, экспорт услуг продолжает резко сокращаться. Снижение экспорта услуг в основном связано с туристическими и транспортными услугами. Рынок квартир оправился от первой волны вируса, но его краткосрочные перспективы находятся под угрозой из-за более широкого распространения вируса и его воздействия на экономику и безопасность. Однако, благодаря устойчивому развитию последних лет, мы считаем, что рынок недвижимости должен выдержать.

Новая волна коронавируса ограничивает восстановление экономики

В последние месяцы восстановление экономики Эстонии после экономического спада стабилизировалось. Новое и ещё более мощное распространение коронавируса во многих странах и связанные с ним ограничения сдерживают восстановление спроса и экономической активности. Хотя более скромное, чем ожидалось, падение ВВП во втором квартале позволит нам скорректировать прогноз Эстонии в сторону уменьшения спада, распространение вируса значительно ухудшает краткосрочные перспективы.