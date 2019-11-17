Экономист Банка Эстонии: кризис безусловно будет

Кризис безусловно будет, ведь таковы законы экономики, рассказала экономист Банка Эстонии Наталья Левенко на конференции "Деловых ведомостей" ”Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?”.
По ее словам, ситуация предыдущего масштабного экономического кризиса не повторится, а в ближайшем будущем обещает сохраниться стабильность.
О рецессии говорят уже достаточно давно, МВФ скорректировал прогноз роста мировой экономики с 3,7% до 3,4% на 2020 год, что свидетельствует об охлаждении экономики. В Еврозоне и вовсе ожидается рост в 1,2% вместо 1,7%.
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