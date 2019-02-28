Экономист: 2018-й – очередной год сильного экономического роста

Хотя к прошлому году пик роста внешнего спроса остался позади, он всё ещё оставался сильным, предоставляя нашим предприятиям хорошие экспортные возможности. Экспорт услуг рос быстрее, чем вывоз товаров, и уже второй год подряд достиг 6 процентов. Торговля услугами и во многих других странах растёт быстрее экспорта товаров. Касается это также импорта услуг. Если в начале прошлого десятилетия рост экспорта превышал цифры экономического роста, то за последние семь лет эти показатели в среднем замедлились примерно до одного уровня. Подобные изменения произошли и в других странах. Причина в значительной мере состоит в замедлении роста мировой торговли.

Самый сильный за пять лет внутриэкономический спрос

Рост внутриэкономического спроса в Эстонии, где наибольшая доля принадлежит частному спросу и инвестициям, ускорился в прошлом году до 5,5 процента. Здесь мы имеем дело с самым сильным показателем за пять лет. 4,6-процентный рост частного спроса был самым высоким за последние десять лет. Этому способствовал резкий реальный рост нетто-зарплаты, за которым стоят как сильный рост зарплат, так и реформа подоходного налога. Инвестиции выросли примерно на 3%. Это достигнуто благодаря госсектору и домохозяйствам, в то время как объём инвестиций корпоративного сектора остался, по сути, на уровне предыдущего года. Слабый результат предприятий в части инвестиций вызван главным образом эффектом базы, из-за которого был сильный спад в первой половине прошлого года, в то время как во второй половине года рост был очень сильным. Надо также учесть, что рассчитанные на основе квартальных данных инвестиции предприятий являются предварительными, и позже могут измениться. Поразительно большой была в прошлом году доля запасов от ВВП (изменение запасов также является частью внутриэкономического спроса). Этот показатель стал самым большим за 15 лет. Часть объявленных сейчас запасов при уточнении показателей ВВП может переместиться в инвестиции или иные компоненты ВВП.

Сильный внутренний спрос и производственная активность ускорили рост импорта

Сильный внутренний спрос и производственная активность ускорили рост импорта. Объём импорта услуг вырос в основном за счёт туризма и транспорта на целых 12%. Импорт уже три года подряд растёт быстрее экспорта. Поскольку Эстония с её небольшой экономикой не в состоянии производить все промежуточные товары, необходимые для потребления, инвестирования и производства, то с усилением экономического роста увеличивается и потребность в импорте. Но это — расходы, которые автоматически снижают экономический рост.

Рост производительности улучшился, но он по-прежнему уступает росту расходов на рабочую силу

На фоне быстрого роста расходов на рабочую силу и её дефицита важно наращивать производительность. И предприятия усиленно работают в этом направлении. Доля инвестиций в машины, оборудование, в научную деятельность, в развитие, в программное обеспечение, то есть во всё, что должно способствовать росту производительности, в общем объёме капитала предприятий за последние годы значительно выросла. Рост производительности за три последних года хоть и улучшился, но он по-прежнему отстаёт от роста расходов на рабочую силу. А это означает ослабление ценовой конкурентоспособности. В то же время надо учитывать, что товары и услуги, предлагаемые нашими предприятиями, со временем стали существенно более продвинутыми и поднялись выше по ценностной цепочке.

В этом году экономический рост замедлится

Внутренний спрос в нашей экономике должен в этом году сохраниться на высоком уровне. Хотя рост частного спроса замедлится, зато улучшатся инвестиции. В то же время, поскольку внешний спрос ослабевает, рост объёма экспорта наших предприятий может в этом году немного замедлиться. Ожидания эстонских промышленных предприятий относительно перспектив экспорта стали несколько пессимистичнее. По нашим прогнозам, рост экономики Эстонии замедлится примерно до 3 процентов, что по-прежнему можно будет считать хорошим результатом.