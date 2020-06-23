Экономика еврозоны медленно восстанавливается

Июньский индекс деловой активности (Purchasing Managers Index) исследовательского центра IHS Markit показал улучшение в экономике еврозоны, и уровень уверенности оказался на самом высоком уровне с февраля. Однако речь продолжает идти о сокращении новых заказов и снижении занятости.

Markit все еще ожидает, что экономика еврозоны сократится более чем на 8% в этом году, и добавляет, что импульс к восстановлению может исчезнуть после первоначального всплеска.

Для восстановления до пандемического уровня ВВП в регионе может потребоваться до трех лет.

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