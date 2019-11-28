Экономика Эстонии остывает: эксперты говорят о предстоящих сокращениях в промышленности и строительстве

В третьем квартале быстрый рост зарплат продолжился

Дефицит рабочей силы продолжает стимулировать рост заработной платы. Рабочая сила почти полностью задействована, а уровень безработицы исключительно низок. По данным Департамента статистики Эстонии, среднемесячная заработная плата брутто выросла в третьем квартале более чем на 8%. Данные Налогово-таможенного департамента показали ещё более быстрый рост — на 10%.

В государственном секторе заработная плата растёт быстрее, чем в частном

В течение последнего года рост заработной платы в государственных учреждениях был значительно быстрее, чем в частном секторе. В этом году заработная плата в сфере образования, здравоохранения и государственного управления выросла более чем на 10%. В частном секторе, который открыт для внешней конкуренции, быстро повышать заработную плату просто невозможно. Средняя заработная плата в третьем квартале понизилась в сфере энергетики, где объемы производства значительно снизились из-за более дешвого импорта.

В следующем году рост заработной платы должен замедлиться

Ожидается, что в следующем году рост заработной платы несколько замедлится, поскольку замедляется экономический рост, а спрос на дополнительную рабочую силу снижается, прежде всего в экспортирующих секторах. Данные Кассы по безработице уже указывают на снижение числа вакансий. Ожидается, что средний рост заработной платы брутто упадёт в следующем году до 6,5%, а ещё через год — до 5,5%.