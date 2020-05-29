Это было лишь умеренное замедление, по сравнению с ростом добавленной стоимости на 2,6% в последнем квартале прошлого года. Налоги, а точнее чистые налоги на продукты, снизились на 19% из-за сильного снижения поступлений налога с оборота и акцизов. НСО было получено на 9%, а акцизов — на 41% (акциза на топливо на 63%) меньше.

Экономический спад в Эстонии был одним из самых резких в регионе

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП упал очень резко. С поправкой на сезон и на количество рабочих дней, ВВП снизился на 3,7% по сравнению с последним кварталом предыдущего года. В странах Северной Европы и Балтии в первом квартале, в годовом сравнении, ВВП кроме Эстонии снизился только в Латвии. В других странах он пока рос. В квартальном же сравнении экономика всех стран, кроме Литвы, переживала падение. Падение в Эстонии было самым сильным в нашем регионе, близко к среднему снижению в зоне евро –3,8%. Следует подчеркнуть, что рост добавленной стоимости, созданной в Эстонии, был относительно умеренным в первом квартале, а падение ВВП было вызвано резким снижением налоговых поступлений.

Сфер деятельности, где добавленная стоимость увеличилась, было больше

Сфер деятельности, в которых добавленная стоимость увеличилась, было больше, чем сфер, со снижением добавленной стоимости. Рост был в основном обусловлен ИКТ-сектором и сектором строительства, где добавленная стоимость увеличилась на 25% и 16% соответственно. Тем не менее, рост этих видов деятельности не является устойчивым. В апреле оборот всех видов деятельности, включая ИКТ, уже сократился. Влияние кризиса на строительство проявится с задержкой. Рост продолжал сдерживаться резким падением производства энергии. В этой сфере снижение идёт уже с начала прошлого года. В обрабатывающей промышленности, которая является нашим основным экспортёром товаров и сильно зависит от внешнего спроса, производство сократилось на 2%.

Воздействие ухудшающейся внешней среды только начинает сказываться

Ослабление внешнего спроса началось уже в прошлом году, а в начале этого года оно по понятным причинам углубилось. Таким образом, объём товаров и услуг, экспортируемых из Эстонии, сократился в годовом сравнении на 2,6%. Однако важно то, что импорт (как расход) упал больше, чем экспорт (как доход), и это оказало положительное влияние на ВВП. В этом году внешний спрос резко упадёт, и последствия проявятся позднее. По предварительной оценке, экспорт Эстонии в этом году может сократиться почти на одну десятую.