29.05.2020, 21:10

Экономический спад в Эстонии был одним из самых резких в регионе


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EuromündidFoto: Sven Arbet

Падение ВВП на 0,7% в первом квартале было вполне ожидаемым. ВВП хотя и снизился в годовом сравнении, но без учёта недобора налогов добавленная стоимость, созданная в экономике, увеличилась на 2%, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.

Это было лишь умеренное замедление, по сравнению с ростом добавленной стоимости на 2,6% в последнем квартале прошлого года. Налоги, а точнее чистые налоги на продукты, снизились на 19% из-за сильного снижения поступлений налога с оборота и акцизов. НСО было получено на 9%, а акцизов — на 41% (акциза на топливо на 63%) меньше.

Экономический спад в Эстонии был одним из самых резких в регионе

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП упал очень резко. С поправкой на сезон и на количество рабочих дней, ВВП снизился на 3,7% по сравнению с последним кварталом предыдущего года. В странах Северной Европы и Балтии в первом квартале, в годовом сравнении, ВВП кроме Эстонии снизился только в Латвии. В других странах он пока рос. В квартальном же сравнении экономика всех стран, кроме Литвы, переживала падение. Падение в Эстонии было самым сильным в нашем регионе, близко к среднему снижению в зоне евро –3,8%. Следует подчеркнуть, что рост добавленной стоимости, созданной в Эстонии, был относительно умеренным в первом квартале, а падение ВВП было вызвано резким снижением налоговых поступлений.

Сфер деятельности, где добавленная стоимость увеличилась, было больше

Сфер деятельности, в которых добавленная стоимость увеличилась, было больше, чем сфер, со снижением добавленной стоимости. Рост был в основном обусловлен ИКТ-сектором и сектором строительства, где добавленная стоимость увеличилась на 25% и 16% соответственно. Тем не менее, рост этих видов деятельности не является устойчивым. В апреле оборот всех видов деятельности, включая ИКТ, уже сократился. Влияние кризиса на строительство проявится с задержкой. Рост продолжал сдерживаться резким падением производства энергии. В этой сфере снижение идёт уже с начала прошлого года. В обрабатывающей промышленности, которая является нашим основным экспортёром товаров и сильно зависит от внешнего спроса, производство сократилось на 2%.

Воздействие ухудшающейся внешней среды только начинает сказываться

Ослабление внешнего спроса началось уже в прошлом году, а в начале этого года оно по понятным причинам углубилось. Таким образом, объём товаров и услуг, экспортируемых из Эстонии, сократился в годовом сравнении на 2,6%. Однако важно то, что импорт (как расход) упал больше, чем экспорт (как доход), и это оказало положительное влияние на ВВП. В этом году внешний спрос резко упадёт, и последствия проявятся позднее. По предварительной оценке, экспорт Эстонии в этом году может сократиться почти на одну десятую.

Резкое падение частного потребления началось только во второй половине марта

Рост частного потребления в первом квартале затормозился. Статистика оборота платёжных карточек Swedbank показывает, что частное потребление начало замедляться только в начале марта, а во второй половине марта, после объявления чрезвычайного положения, оно резко упало. В начале апреля падение оборота по платежам карточками углубилось, а затем оборот начал постепенно восстанавливаться. Во втором квартале мы, вероятно, увидим очень сильное снижение частного потребления, которое, как ожидается, начнёт восстанавливаться в ближайшие кварталы.

Государству пора поддержать экономический рост своими заказами

Снижение инвестиций на 7% было ожидаемым. Корпоративные инвестиции сократились почти на одну пятую, но госсектор увеличил свои инвестиции на четверть, а домохозяйства — на одну десятую. Сокращение инвестиций отчасти объясняется высокой сравнительной базой начала прошлого года. В последние годы инвестиции были очень неравномерными — за годом сильного роста следует более слабый год или даже снижение. В текущем году неопределённость и ухудшение перспектив роста для компаний сдерживают инвестиции в этот сектор, но государство должно более активно поддерживать промышленность своими заказами.

Рецессия в первом квартале ещё не в полной мере отражает влияние кризиса

В апреле корпоративный оборот уже упал на одну пятую, частное потребление резко сократилось, а внешняя среда начала ухудшаться быстрее. В апреле индекс, характеризующий настроения в экономике Эстонии, упал близко к самому низкому уровню 2009 года, и не показал каких-либо улучшений в мае. Оценка производственными предприятиями перспектив спроса в секторе производства и услуг, которая в апреле ухудшилась даже больше, чем 11 лет назад, в мае немного улучшилась, но изменения были очень скромными.

Восстановление после кризиса будет трудным

Хотя Эстония начала постепенно открывать свою экономику, а внутренняя экономическая активность постепенно восстанавливается, выход из кризиса, видимо, будет трудным и неравномерным по секторам деятельности. Дно рецессии в этом году, по-видимому, будет достигнуто во втором квартале, но ВВП в годовом сравнении будет снижаться ещё несколько кварталов. Согласно нашему прогнозу, ВВП Эстонии упадёт в этом году на 7%, а рост начнётся в следующем году.

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