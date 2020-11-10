Экономический прогноз: в ближайшие месяцы ситуация на рынке труда ухудшится

Ждать появления вакцины от коронавируса осталось недолго

Последние месяцы как для Эстонии, так и для значительной части остального мира были наиболее успешными в экономическом плане с начала коронакризиса. Несмотря на это, экономический прогноз на ближайшее будущее изменился в негативную сторону. Причиной, конечно же, послужил резкий рост численности зараженных и последовавшая за этим волна ограничений в Европе. С другой стороны, эксперты все больше убеждены в том, что ждать появления действенной вакцины осталось недолго – это может произойти еще в этом году, хотя широким массам вакцина станет доступна лишь летом 2021 года, за чем должно последовать быстрое восстановление экономики.

Экономический рост еврозоны восстановится в следующем году

Условием беспрепятственного развития эстонской экономики будет «здоровье» экономики еврозоны. Новая волна ограничений, конечно, стала серьезным ударом по экономике, хотя ее влияние может оказаться слабее, чем весной. Если во втором квартале валовый внутренний продукт в еврозоне упал почти на 12 %, то в четвертом квартале его сокращение сведется к 4 %. Для нас ситуация будет более терпимой благодаря тому, что, как и весной, в странах, с которыми Эстония ведет наиболее плотный товарообмен, экономики наименее пострадали. В целом в этом году ожидается 7,6 %-ный спад экономики еврозоны претерпит спад на, но в 2021 году экономический рост восстановится и достигнет среднегодового показателя в 4 %. В 2022 экономический рост еврозоны, избавившись от ига коронавируса, еще ускорится и достигнет 4,3 %.

Фактический экономический спад ограничен стенами Старого Таллина

В силу проблем, вызванных коронавирусом, ВВП Эстонии сократится в нынешнем году на 3,8 %, хотя в сравнении с экономическим крахом 2009 года коронакризис проходит почти незаметно. Тому есть две причины. Прежде всего, экономический кризис этого года был очень неравномерным, жестко ударив по отдельным отраслям, но практически не затронув другие. В городском деловом ландшафте экономический кризис заметен, по сути, лишь в Старом городе Таллина, в то время как пределами средневековых стен жизнь — по крайней мере, начиная с лета — идет обычным ходом. С другой стороны, в составе ЕС возможности Эстонии компенсировать удар по экономике в этом году были как никогда хороши. Благодаря этому удалось сохранить больше рабочих мест, чем ожидалось, что вместе с ограничениями на поездки хорошо поддержало частное потребление. В следующие месяцы ситуация на рынке труда все же ухудшится, в связи с чем средний показатель безработицы в следующем году вырастет до 8,5 %, чтобы затем опуститься до 7 % лишь в 2022 году.