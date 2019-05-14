14.05.2019, 19:10

Экономический прогноз: торговые войны ставят под угрозу экспортные возможности Эстонии

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Éolane Tallinn AS elektroonikatööstuse uue tehase avamine
Éolane Tallinn AS elektroonikatööstuse uue tehase avamineFoto: Rauno Volmar

Торговый конфликт между США и Китаем ухудшает перспективы роста мировой экономики, ставя под удар возможности Эстонии, говорится в свежем прогнозе главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина.

Новые, более высокие таможенные тарифы распространяются на большую часть китайского импорта из США и американского импорта из Китая. Но, как известно, США предупредили о возможном введении повышенных таможенных тарифов и на весь остальной китайский импорт, который составляет 325 миллиардов долларов США. Трамп в этом торговом конфликте опирается на нынешнее хорошее состояние экономики и рынка труда США.

Под угрозой — также экспортные возможности Эстонии

Несмотря на то, что в этом году рост мировой торговли начал замедляться, объёмы перевозок сырья и контейнеров растут. В то же время эскалация торгового конфликта представляет собой большую угрозу для мировой торговли. Ухудшаются перспективы роста предприятий, падают рынки акций. Эскалация торгового конфликта, а тем более — его дальнейшее углубление, может ухудшить экспортные возможности Эстонии, главным образом, через наших торговых партнёров, что может негативно отразиться на нашем экономическом росте.

Возросла возможность снижения ставок со стороны Федрезерва США

Торговый конфликт, а особенно — его эскалация ослабили китайский юань. Если таможенные тарифы сами по себе повышают цены на импортируемые товары, то ослабление юаня может смягчить инфляцию в США. Если США расширит перечень импортируемых из Китая товаров, подпадающих под более высокие таможенные тарифы, то Китай может часть своего экспорта в США перенаправить на местный рынок или в другие страны. Повышенное предложение затормозит инфляцию. И не только в Китае. Но тормозящее влияние на инфляцию зависит от объемов перераспределяемого экспорта.

В соответствии с основным сценарием нашего прогноза, ФРС США в этом году процентные ставки больше менять не будет, но эскалация торгового конфликта и медленный рост цен увеличивают возможность понижения процентных ставок со стороны регулятора. А понижение процентных ставок в США может ослабить доллар. Следует упомянуть, что в прошлом году примерно три четверти внешней торговли Эстонии осуществлялось в евро.

У Китая наряду с таможенными тарифами есть и другие возможности для защиты своей экономики и интересов

Повышенные таможенные тарифы на большие объемы импорта отрицательно сказываются на экономике Китая. По-видимому, Китай смягчит банковские кредитные условия и станет наращивать стимулирование своей экономики с помощью государственных средств. Несмотря на то, что у Китая нет возможности для дальнейшего повышения таможенных тарифов на товары из США, у него есть другие возможности защитить свою экономику и обратить этот торговый конфликт себе на пользу.

Одна из возможностей — девальвировать юань с целью компенсации влияния таможенных тарифов США на экономику Китая и на его население. В то же время у Китая есть негативный опыт 2015 года, когда девальвация валюты вызвала бегство капитала из страны. На этот раз Китай постарается этого избежать. Кроме того, в отношении девальвации юаня критически настроены другие государства, особенно США. США даже хотели включить в последнее торговое соглашение с Китаем пакт о стабильности юаня.

Один из самых простых и эффективных способов повлиять на США — снижение импорта из США сельскохозяйственной продукции, в том числе — соевых бобов. Уже сейчас действует 25%-ная таможенная пошлина на импортируемые из США соевые бобы. А это — серьезная проблема для президента Трампа, поскольку значительная доля соевых бобов поступает из региона, где находится существенная часть его избирателей.

Китайские таможенные тарифы и падение цен на соевые бобы привели к убыткам у значительной части производителей соевых бобов в США. При этом Трамп написал в своём Твиттере, что якобы правительство США может закупать у своих фермеров („from our Great Farmers”) сельхозпродукции ещё больше, чем это делал Китай.

Правда, Китай является крупнейшим в мире держателем гособлигаций США. Его соответствующий пакет превышает один триллион долларов. Но, по-видимому, сейчас у Китая нет возможности повлиять через это на США.

США и Китай недовольны нынешней обстановкой в мире

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США и Китай недовольны сложившейся в мире обстановкой. Но проблему они понимают по-разному. Если, по мнению Трампа, мировая экономическая система наносит ущерб экономике США, а влияние Китая быстро растет, то для Си Цзиньпина проблемой нынешнего миропорядка является слишком явное политическое и стратегическое доминирование США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если, по мнению США, глобализация помогла многим странам и в первую очередь Китаю, расти за счет США, то Китай очень заинтересован в сохранении тенденции глобализации, которая за последние десятилетия помогла его экономике расти.

Принципиально разное понимание проблем и столь сильное расхождение позиций предполагают очень серьёзные компромиссы с обеих сторон при разрешении торгового конфликта. Таким образом, ждать быстрого разрешения этого конфликта не приходится. В то же время выборы в США состоятся уже в следующем году, и президент должен в ближайшее время показать людям и предприятиям положительные результаты в отношениях с Китаем.

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