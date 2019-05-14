Экономический прогноз: торговые войны ставят под угрозу экспортные возможности Эстонии

В соответствии с основным сценарием нашего прогноза, ФРС США в этом году процентные ставки больше менять не будет, но эскалация торгового конфликта и медленный рост цен увеличивают возможность понижения процентных ставок со стороны регулятора. А понижение процентных ставок в США может ослабить доллар. Следует упомянуть, что в прошлом году примерно три четверти внешней торговли Эстонии осуществлялось в евро.

У Китая наряду с таможенными тарифами есть и другие возможности для защиты своей экономики и интересов

Повышенные таможенные тарифы на большие объемы импорта отрицательно сказываются на экономике Китая. По-видимому, Китай смягчит банковские кредитные условия и станет наращивать стимулирование своей экономики с помощью государственных средств. Несмотря на то, что у Китая нет возможности для дальнейшего повышения таможенных тарифов на товары из США, у него есть другие возможности защитить свою экономику и обратить этот торговый конфликт себе на пользу.

Одна из возможностей — девальвировать юань с целью компенсации влияния таможенных тарифов США на экономику Китая и на его население. В то же время у Китая есть негативный опыт 2015 года, когда девальвация валюты вызвала бегство капитала из страны. На этот раз Китай постарается этого избежать. Кроме того, в отношении девальвации юаня критически настроены другие государства, особенно США. США даже хотели включить в последнее торговое соглашение с Китаем пакт о стабильности юаня.

Один из самых простых и эффективных способов повлиять на США — снижение импорта из США сельскохозяйственной продукции, в том числе — соевых бобов. Уже сейчас действует 25%-ная таможенная пошлина на импортируемые из США соевые бобы. А это — серьезная проблема для президента Трампа, поскольку значительная доля соевых бобов поступает из региона, где находится существенная часть его избирателей.

Китайские таможенные тарифы и падение цен на соевые бобы привели к убыткам у значительной части производителей соевых бобов в США. При этом Трамп написал в своём Твиттере, что якобы правительство США может закупать у своих фермеров („from our Great Farmers”) сельхозпродукции ещё больше, чем это делал Китай.

Правда, Китай является крупнейшим в мире держателем гособлигаций США. Его соответствующий пакет превышает один триллион долларов. Но, по-видимому, сейчас у Китая нет возможности повлиять через это на США.

США и Китай недовольны нынешней обстановкой в мире

США и Китай недовольны сложившейся в мире обстановкой. Но проблему они понимают по-разному. Если, по мнению Трампа, мировая экономическая система наносит ущерб экономике США, а влияние Китая быстро растет, то для Си Цзиньпина проблемой нынешнего миропорядка является слишком явное политическое и стратегическое доминирование США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если, по мнению США, глобализация помогла многим странам и в первую очередь Китаю, расти за счет США, то Китай очень заинтересован в сохранении тенденции глобализации, которая за последние десятилетия помогла его экономике расти.

Принципиально разное понимание проблем и столь сильное расхождение позиций предполагают очень серьёзные компромиссы с обеих сторон при разрешении торгового конфликта. Таким образом, ждать быстрого разрешения этого конфликта не приходится. В то же время выборы в США состоятся уже в следующем году, и президент должен в ближайшее время показать людям и предприятиям положительные результаты в отношениях с Китаем.