Экономический прогноз от Luminor: в следующем году экономика может вырасти на 4,2%

Согласно опубликованному сегодня свежему экономическому прогнозу Luminor, коронавирус не так сильно ударил по открытой экономике Эстонии, как предполагалось. По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, спад в экономике Эстонии во втором квартале был более умеренным, чем ожидалось, и составил 6,9% в годовом сравнении. При этом рецессия в зоне евро во втором квартале в среднем составила 15%.

По словам Пальма, на этот раз быстрое восстановление экономики Эстонии было вызвано исключительно высоким уровнем потребления. Беспрецедентный бум произошёл в разгар кризиса в эстонской онлайн-торговле, где объём продаж в марте и апреле вырос в среднем более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

”Однако если смотреть на розничные продажи шире, их объёмы в Эстонии превысили прошлогодний уровень уже в мае. Это — выдающееся достижение, которое показывает, что наш потребитель стал намного стабильнее и сильнее, чем раньше. Если в 2009 году, то есть на следующий год после мирового финансового кризиса, розничные продажи в Эстонии упали на рекордные 18%, а в зоне евро — всего на 2,7%, то в среднем за первые семь месяцев этого года наблюдается обратная картина: розничные продажи в Эстонии выросли на 2%, а в зоне евро они упали на 3,4%”, — добавил главный экономист Luminor.

С помощью решительных мер экономической поддержки, ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и благодаря возрождающемуся внешнему спросу восстановление экономики вместе с постепенным восстановлением экспорта и промышленных объёмов станет более масштабным. В этом году экономика Эстонии упадёт на 4,6%, но уже в следующем году вырастет на 4,2%. В зависимости от развития коронакризиса и, исходя из уже растущего спроса на экспорт товаров, существует возможность ещё более сильного роста. По словам Пальма, темпы восстановления экономики будут быстрыми на первом этапе роста, но в то же время они будут по-прежнему неравномерными по секторам экономики.

По утверждению Пальма, перспективы роста европейских стран уже сейчас быстро улучшаются, благодаря ослаблению ограничений в отношении коронавируса и мощной стимулирующей денежно-кредитной и фискальной политике. ”Главным залогом успеха будет продолжение работы по контролю распространения вируса. А это Эстонии и её основным торговым партнёрам пока удаётся успешно делать. С другой стороны, риск состоит в том, что количество новых случаев коронавируса осенью имеет тенденцию роста как в Эстонии, так и в Европе в целом. ”Ограничение распространения вируса — это основа экономической уверенности и предпосылка для восстановления объёмов инвестиций”, — сказал Пальм.