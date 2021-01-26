Экономический прогноз: локомотивом роста экономики Эстонии в нынешнем году станет потребление

Несмотря на относительно мягкие ограничения, показатель заболеваемости остается на уровне, который, если следовать примеру других стран, требовал бы полного локдауна. Запущена программа вакцинации, которая скоро охватит основные группы риска, для сохранения жизни которых ограничения и были введены. Это вселяет веру в то, что со второго квартала в экономике Эстонии начнут проявляться явные признаки восстановления, кульминацией которых станет мощный экономический рост во втором полугодии. Согласно прогнозу SEB, в этом году ВВП Эстонии увеличится на 3,3% благодаря быстрому экономическому росту во втором полугодии. Подъем продолжится и в 2022 году, когда ожидается рост ВВП на 3,5%.

Локомотивом экономики является потребление

Основным двигателем экономического роста в 2021 году станут потребление и инвестиции домохозяйств. Несмотря на рост безработицы, кризис не сказался или почти не сказался на доходах большинства домохозяйств. Рост заработной платы продолжился, уверенности придает и резкий рост сбережений во время кризиса. После снятия ограничений большинство людей пожелают вернуться к своим прежним потребительским привычкам, что приведет к резкому росту частного потребления. Хотя рост в основном обусловлен увеличением объема потребления услуг, в IV квартале дополнительный вклад в подъем экономики ожидается за счет открытия средств II пенсионной ступени, что увеличит также спрос на товары. По всем признакам, спрос на жилую недвижимость в 2021 году также останется высоким.

Рост экспорта будет обусловлен восстановлением сектора обслуживания

Конечно, восстановление эстонского экспорта зависит от экономического положения наших торговых партнеров. К счастью, на двух наиболее важных целевых рынках Эстонии, в Финляндии и Швеции, масштабы рецессии оказались менее значительными, чем ожидалось. Хотя из-за возможного распространения вируса и ужесточения ограничений первое полугодие 2021 года будет сложным с экономической точки зрения как у нас, так и в других странах, низкая база сравнения прошлого года может дать довольно высокие показатели и в первом полугодии. Во втором полугодии мы прогнозируем восстановление экспорта, в первую очередь, за счет роста реализации услуг, включая восстановление туризма. Решающее значение здесь имеет отмена ограничений на поездки, но, поскольку европейские страны реализуют план вакцинации схожими темпами, есть надежда, что и смягчение ограничений будет согласованным.