Экономический обзор стран Скандинавии: рост зарплат изменит экономику Эстонии



Наиболее ощутимое влияние на состояние дел Эстонии оказывают события в экономике Европы. После временной волны оптимизма во втором полугодии прошлого года экономический климат Европы существенно ”остыл”. В Европе наряду с хронически нездоровой экономикой Италии остановился и экономический рост Германии, промышленность которой испытывает влияние низкого спроса Китая и проблем автопрома. Индекс уверенности менеджеров по закупкам, являющийся хорошим индикатором будущего, сегодня находится на самом низком уровне с 2014 года. В разрезе секторов и стран открывается пестрая картина: экономическая уверенность в секторе услуг — гораздо выше, чем в промышленности; экономики Испании и Франции не испытали проблем, свойственных Германии. Правда, в нынешнем году экономический рост еврозоны ограничится значением 1,1%, однако во втором полугодии благодаря укрепляющемуся спросу со стороны Китая ситуация должна улучшиться, и в 2020 году в еврозоне уже ожидается экономический рост в 1,5%.



Все растущий уровень зарплат в Эстонии побуждает предприятия к переменам



Экономический рост Эстонии замедляется. Согласно прогнозу SEB, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,8%, а в 2020 году — на 2,5%. С одной стороны, причиной тому — более слабый экономический рост еврозоны и основных торговых партнеров, который тормозит спрос в экспортном секторе. С другой стороны, отечественные факторы, до сих пор двигавшие экономику вперед, теряют силу. Если в два предыдущих года наиболее значительный вклад в экономический рост вносил строительный сектор, то снижение количества разрешений на строительство показывает, что эти времена прошли. Своего максимума достигла также занятость в Эстонии, которая в прошлом году была самой высокой во всем Европейском Союзе. Вследствие сверхвысокой занятости рост зарплат не реагирует на охлаждение экономической среды, и в нынешнем году брутто-зарплата достигнет почти 1400 евро. Такого уровня зарплат пока предусматривают бизнес-планы не всех работающих предприятий. Надеемся, что экономика сможет прореагировать на это гибко: если этого не случится, мы станем свидетелями гораздо более высокого уровня безработицы. В ближайшие годы на экономическую среду все более значительное влияние будет оказывать резкое падение рождаемости, сравнимое с началом 90-х, область влияния которого точно не ограничится только лишь рынком недвижимости Таллина.

