Экономический анализ: проект Rail Baltic окажет серьезное воздействие на строительный сектор Эстонии

Строительство Rail Baltic окажет значительное положительное влияние на местную экономику. Строительство железной дороги обеспечит работой местные строительные компании, даже если генподрядчиками будут крупные европейские концерны. Пока что, в основном на этапе планирования, иностранные компании выиграли три четверти контрактов Rail Baltic.

Бюджет Rail Baltic объёмом почти в 6 миллиардов евро, составляет 5% от годового ВВП (валового внутреннего продукта) Балтийских стран. Однако он будет распределён на несколько лет, так как строительство железной дороги по нынешним планам займёт 4-5 лет. Наиболее крупные строительные работы должны начаться в 2022 году и завершиться в 2026 году. К тому времени экономика, и в частности строительная отрасль, должны более или менее оправиться от нынешнего экономического кризиса.

Согласно предварительному проекту, по состоянию на конец 2018 года, объем строительства эстонской части железной дороги составит 1,6 миллиарда евро1. Это половина общего объёма строительства в Эстонии за прошлый год. Бюджет строительства Rail Baltic превышает объём строительства сооружений в 2019 году в 1,6 раза.

Строительство Rail Baltic увеличит ВВП Эстонии в 2022-2026 годах на 0,2…0,6 процента. В дополнение к прямому положительному экономическому воздействию с точки зрения дополнительного спроса и рабочих мест в строительном секторе, строительство новой железной дороги принесёт в страны Балтии современные технологии и знания. Улучшение транспортных связей региона улучшит движение товаров и людей, повысит конкурентоспособность и производительность в этой части Европы. Скоростная железнодорожная связь оживит рынок труда, туризм и образовательный ландшафт, поскольку люди смогут перемещаться быстро и с комфортом.

Правительству необходимо будет учитывать влияние Rail Baltic при планировании других крупных строительных проектов, так как слишком быстрый рост спроса может привести к перегреву отрасли строительства и строительных материалов. Основной период строительства Rail Baltic совпадает со следующим бюджетным периодом Европейского союза на 2021-2027 годы, который и прежде предполагал интенсификацию строительства инфраструктуры.