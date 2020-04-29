Экономический анализ: коронавирус обрушил в Эстонии чувство уверенности

Чувство уверенности в эстонской экономике ухудшалось ещё до коронавирусного кризиса, но для борьбы с пандемией экономика была поставлена на беспрецедентную паузу, последствия которой проявились чрезвычайно быстро. Из-за ограничений мобильности домохозяйства теперь тратят деньги только на предметы первой необходимости. Это привело к резкому падению спроса во многих секторах и увеличению числа безработных. В отличие от финансового кризиса 2008 года, экономика очень резко впала в глубокую рецессию. Резкое снижение экономической уверенности в апреле, объявленное сегодня Европейской комиссией, отражает только последствия начала кризиса. Чем дольше действуют ограничения, тем больше накапливается проблем в экономике и тем сильнее углубляется кризис.
Промышленному сектору не хватило времени на восстановление
Чувство уверенности компаний промышленного сектора постепенно падало уже в прошлом году, что было вызвано ухудшением внешнего спроса и, как следствие, постепенным снижением экспортных возможностей и объёмов производства. В начале этого года доверие промышленных компаний начало улучшаться, но оптимизм долго не продлился, и в апреле доверие промышленного сектора упало до уровня, который мы в последний раз видели во время предыдущего кризиса. Коронавирус уменьшил спрос на промышленные товары и увеличил риски, связанные с цепочками поставок промышленных компаний.
Наиболее пессимистично настроен сектор услуг
Осуществление мер по изоляции, и повышенная осторожность домашних хозяйств вызвали самое глубокое снижение чувства уверенности в секторах услуг и торговли. Аналогичная картина складывается и в других странах мира. Проживание, транспорт, рестораны, магазины одежды, путешествия и развлекательные мероприятия сильно пострадали в нынешнем кризисе. В то время как оценка продаж торговых компаний на следующие три месяца упала в апреле до уровня предыдущего кризиса, оценка спроса поставщиками услуг на предстоящие три месяца находится на рекордно низком уровне. Это связано с отсутствием альтернатив. По сравнению с розничными торговцами, где из-за ограничений возрос спрос на продукты питания, а электронная коммерция стала альтернативой для многих магазинов, предоставление услуг в основном требует контакта с людьми.
Снижение чувства уверенности домохозяйств отразилось и на рынке недвижимости
Доверие домохозяйств в апреле было на самом низком уровне с ноября 2012 года. В то время как доверие потребителей во время экономического кризиса 2008 года снижалось постепенно, в апреле падение доверия было резким. С начала чрезвычайной ситуации число зарегистрированных безработных по состоянию на вчерашний день увеличилось на 11 600 человек, что означает рост безработицы с 5,7% до 7,5%. На сегодняшний день пособие из Кассы по безработице использовали немногим более 6000 компаний в общей сложности для 32 000 работников, что помогло замедлить рост числа безработных.
Оценка домохозяйствами финансового положения на следующие 12 месяцев была на самом высоком уровне за последние пять лет в прошлом году. Это было вызвано быстрым ростом доходов домохозяйств, умеренной инфляцией и низкими процентными ставками. Высокий уровень уверенности поддерживал как потребление домохозяйств, так и инвестиции в жильё. В апреле оценка домохозяйств их будущего финансового положения упала до уровня предыдущего финансового кризиса. Это напрямую повлияет на уверенность домохозяйств в покупке или строительстве жилья в ближайшем будущем, которая постепенно снижается с 2017 года.
Снижение активности сделок на рынке недвижимости проявилось быстро. Хотя апрель ещё не закончился и не все сделки отражены в статистике, число сделок в апреле, как в целом по Эстонии, так и на таллиннском рынке квартир, вероятно, сократится на 40-50% по сравнению с предыдущим годом. Однако продолжающийся рост числа безработных означает снижение доходов домохозяйств и дальнейшее ослабление их чувства уверенности. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на сбережения домохозяйств, снижает потребление и заставляет откладывать принятие решений о приобретении жилья.
Настроение строительных фирм упало до уровня начала предыдущего финансового кризиса
Доверие строительных компаний ослабевало с конца 2018 года. Основной причиной было снижение спроса и, как следствие, снижение объёмов строительства. Благодаря привлечению иностранной рабочей силы и снижению спроса, проблема нехватки рабочей силы в строительных компаниях постепенно уменьшилась. Однако в апреле доверие строительных компаний резко упало до уровня октября 2008 года. В отличие от предыдущего кризиса, когда рынок недвижимости был на подъёме, спрос и предложение на рынке недвижимости были лучше сбалансированы в последние годы. Даже после отмены чрезвычайного положения не следует ожидать быстрого восстановления спроса на рынке жилья, поскольку снижение доходов домохозяйств и увеличение числа безработных может ещё больше ослабить чувство уверенности домохозяйств.
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