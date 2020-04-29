Экономический анализ: коронавирус обрушил в Эстонии чувство уверенности

Промышленному сектору не хватило времени на восстановление

Чувство уверенности компаний промышленного сектора постепенно падало уже в прошлом году, что было вызвано ухудшением внешнего спроса и, как следствие, постепенным снижением экспортных возможностей и объёмов производства. В начале этого года доверие промышленных компаний начало улучшаться, но оптимизм долго не продлился, и в апреле доверие промышленного сектора упало до уровня, который мы в последний раз видели во время предыдущего кризиса. Коронавирус уменьшил спрос на промышленные товары и увеличил риски, связанные с цепочками поставок промышленных компаний.

Наиболее пессимистично настроен сектор услуг

Осуществление мер по изоляции, и повышенная осторожность домашних хозяйств вызвали самое глубокое снижение чувства уверенности в секторах услуг и торговли. Аналогичная картина складывается и в других странах мира. Проживание, транспорт, рестораны, магазины одежды, путешествия и развлекательные мероприятия сильно пострадали в нынешнем кризисе. В то время как оценка продаж торговых компаний на следующие три месяца упала в апреле до уровня предыдущего кризиса, оценка спроса поставщиками услуг на предстоящие три месяца находится на рекордно низком уровне. Это связано с отсутствием альтернатив. По сравнению с розничными торговцами, где из-за ограничений возрос спрос на продукты питания, а электронная коммерция стала альтернативой для многих магазинов, предоставление услуг в основном требует контакта с людьми.

Снижение чувства уверенности домохозяйств отразилось и на рынке недвижимости

Доверие домохозяйств в апреле было на самом низком уровне с ноября 2012 года. В то время как доверие потребителей во время экономического кризиса 2008 года снижалось постепенно, в апреле падение доверия было резким. С начала чрезвычайной ситуации число зарегистрированных безработных по состоянию на вчерашний день увеличилось на 11 600 человек, что означает рост безработицы с 5,7% до 7,5%. На сегодняшний день пособие из Кассы по безработице использовали немногим более 6000 компаний в общей сложности для 32 000 работников, что помогло замедлить рост числа безработных.