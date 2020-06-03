Экономический аналитик: в ближайших кварталах можно ждать мрачных цифр, но многое зависит от здоровья эстонского экспорта

Существует большая неопределенность в отношении будущего экономики
Однако вместо прошлого гораздо важнее то, что ждет эстонскую экономику в будущем. Несомненно, нормальная экономическая деятельность во втором квартале была существенно нарушена различными ограничениями. С другой стороны, эстонская экономика достигла стадии, когда три месяца для большинства предприятий и людей — это не слишком большой срок, который можно ”пережить”. Вероятно, отдельным сигналом является и то, что даже если приплюсовать сюда получателей компенсаций от Кассы по безработице и зарегистрированных безработных, и может сложиться впечатление, что 25% рабочей силы в Эстонии выбыли с рынка труда, пока никак не заметно, что в Эстонии наступили ужасные времена. Однако есть опасения, что осенью ситуация изменится. Если с точки зрения уверенности потребителей и относительно здоровой внутренней экономики Эстония могла бы рассчитывать на довольно быстрое восстановление, то реальный вопрос стоимостью в миллиарды евро заключается в том, как будут идти дела у внешней торговли, на долю которой приходится примерно 75% от ВВП.
Состояние промышленности плохое
Начало вовсе не многообещающее. Признаки замедления отрасли экспортной промышленности были уже заметны в прошлом году, но в первом квартале этого года в секторе, наконец, наступил спад. Добавленная стоимость сектора снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть с экспортом аналогичной величины. В то же время падение во втором квартале, вероятно, будет значительно глубже. Если в марте промышленное производство в Эстонии упало на 9%, то в апреле оно уже упало на 17%. Хотя проблемы усугубляются проблемами в энергетической отрасли, ситуация не намного лучше и в обрабатывающей промышленности: в марте производство сократилось там на 7% и в апреле — на 15%. Из крупнейших сфер деятельности резко упало производство в электронной промышленности, а также в металлургии и машиностроении, в мебельной промышленности и многих других отраслях. Единственными сферами деятельности, на которые не повлияло сокращение объемов производства в марте и апреле, была химическая и крошечная фармацевтическая промышленность.
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
На Печерске бетонная стена раздавила экскаватор с водителем