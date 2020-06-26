Экономический аналитик: три месяца кризиса — каковы успехи?

Экономический спад в большей части Европы был глубже, чем в Эстонии

Начало обусловленного коронавирусом кризиса поставило экономических аналитиков в сложное положение. Устаревшая статистика ничего не говорила о будущем экономики, а правильные цифры о происходящем взять было неоткуда. Однако сегодня о кризисе опубликовано большое количество данных, которые рисуют первую картину ситуации в экономике. Забегая вперед, следует отметить, что эта картина довольно уродлива, но могло быть гораздо хуже.

Начиная с валового внутреннего продукта, снижение ВВП в первом квартале этого года после периода 10-летнего экономического роста было, конечно, ужасающим. С другой стороны, снижение носило скорее технический характер, поскольку оно было вызвано, прежде всего, отсрочкой налоговых поступлений в конце прошлого года. При этом снижение ВВП Эстонии на 0,7% в европейском масштабе было скорее положительным результатом: во многих других странах Европейского союза снижение было значительно более глубоким. Например, экономика Испании сократилась на 3,8%, Франции — на 4,7%, Италии — на 5,6%. Падение ВВП у ближайших соседей Эстонии, финнов и латышей, также было более значительным. С другой стороны, мы должны помнить, что в Эстонии коронакризис затронул только последние несколько недель первого квартала, поэтому он не мог сколько бы то ни было повлиять на экономический рост.

Люди потребляют меньше

Гораздо более свежие данные мы можем получить о делах в крупнейших секторах предпринимательства. Начиная с розничной торговли, в относительном масштабе, кризис коснулся торговцев более мягко, чем в любой другой стране. Ограничения на розничную торговлю, а точнее закрытие торговых центров, произошло только в конце марта. Поскольку ограничениям предшествовала небольшая покупательская паника, то в марте, когда в Южной Европе оборот магазинов был нулевым, выручка от продаж в розничных торговых предприятиях Эстонии, измеренная в постоянных ценах, увеличилась на 3%. Падение наступило только в апреле, когда оборот в розничной торговле в постоянных ценах сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. Опять же, по сравнению со многими другими странами, этот результат был не самым худшим. Соответствующий показатель для стран еврозоны евро в среднем был близок к -20%. С другой стороны, были также страны, где кризиса в розничной торговли будто бы и не существовало — например, в Финляндии в апреле выручка от продаж в предприятиях розничной торговли снизилась всего на 1,2% в постоянных ценах.