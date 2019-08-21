Экономический аналитик SEB: проблемы с рабочей силой в Эстонии становятся хроническими — трудоспособное население стареет

Средний показатель по 28 странам ЕС за последние кварталы также поднялся до наивысшего уровня, однако ограничивается лишь 60%. Стран с более низким уровнем безработицы, чем в Эстонии, значительно больше. Причины этого явления следует искать в среде. На статус безработных в стране неизбежно влияют меры, предлагаемые государством на рынке труда, и социальные пособия, которые в Эстонии таковы, что, вероятно, никогда не позволят нам стать страной с самой низкой безработицей.

Зарегистрированная безработица растет

Однако ситуация на рынке труда уже не такая безоблачная, как раньше. Данные Кассы по безработице о зарегистрированной безработице свидетельствуют о значительном росте безработицы в летние месяцы по сравнению с прошлым годом. В июне и июле безработных было на 1000 человек больше, чем в тот же период прошлого года. При этом ряды безработных пополняются самыми быстрыми темпами с 2012 года.

Об основных причинах этого роста говорилось и в СМИ: это сокращения в энергетическом секторе и обрабатывающей промышленности. Волну более крупных сокращений в энергетическом секторе предотвращает недавнее чрезвычайное решение государства оставить работать часть энергоблоков Нарвских электростанций под предлогом обеспечения бесперебойности поставок. Однако в более долгосрочной перспективе не просматривается, чтобы цена на электроэнергию, производимую из сланца, стала конкурентоспособной, поэтому речь идет лишь о неизбежной отсрочке.

График 1. Изменение числа зарегистрированных безработных по сравнению с тем же периодом прошлого года, %.





В обрабатывающей промышленности последние масштабные сокращения произошли в швейной промышленности, бизнес-модель которой не может идти в ногу с ростом заработной платы. На самом деле, под угрозой находятся, конечно, и рабочие места в других отраслях. Если сравнить производительность местной промышленности с другими странами, можно найти изрядное количество предприятий, рабочие процессы на которых слишком трудоемки и не способны демонстрировать какую-либо эффективность при средней заработной плате-брутто, непреодолимо приближающейся к 1500 евро.

По этим причинам в ближайшем будущем следует ожидать роста безработицы, а не ее дальнейшего снижения. В то же время отрицательные последствия сокращений имеют ограниченный характер. В первом квартале по-прежнему оставались открытыми более 11 000 должностей, в т. ч. почти 1500 из них в обрабатывающей промышленности. При этом количество предприятий, сетующих на то, что именно нехватка рабочей силы сдерживает рост их бизнеса, нисколько не сократилось.

Проблемы с рабочей силой в Эстонии становятся хроническими

Хронической проблемой Эстонии является в основном нехватка рабочей силы, а не безработица. Население трудоспособного возраста Эстонии стремительно стареет. Согласно последнему демографическому прогнозу, уже в течение следующих трех лет численность населения в возрасте от 25 до 64 лет, т. е. находящегося в лучшем трудоспособном возрасте, сократится на 15 000 человек. Через пять лет это количество составит уже 27 000.

Кроме того, Эстонию ожидают структурные изменения, вследствие которых число рабочих мест в промышленном секторе сократится, а в секторе услуг – увеличится. Хотя и в сфере услуг автоматизация приобретает все большее значение, сектор по самой своей природе требует большего количества человеко-часов. Нехватка рабочей силы не всегда негативно сказывается на экономике – ограниченный ресурс заставляет использовать ее более разумно.