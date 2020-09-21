Экономический аналитик SEB: как обстоят дела у Финляндии?

Во время обусловленного коронавирусом кризиса финской экономике удалось остаться на удивление сильной. Учитывая тесные экономические связи Эстонии со своим северным соседом, от этого выигрываем и мы тоже, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Финляндия играет важную роль в экономическом развитии Эстонии
Чтобы держать руку на пульсе экономики Эстонии, неизбежно нужно отслеживать и то, что происходит у наших торговых партнеров. Самый главный из них — это, конечно же, Финляндия, куда перемещается почти пятая часть производимых здесь товаров.
Разумеется, наряду с товарооборотом, существуют и другие важные причины, почему стоит быть в курсе происходящего в финской экономике. Во-первых, многие успешные эстонские предприятия начинали именно с инвестиций сюда своих северных соседей. Даже сегодня резиденты Финляндии являются одними из крупнейших иностранных инвесторов в Эстонии, на них приходится почти четверть всех осуществленных сюда прямых инвестиций.
Следовательно, в Эстонии, вероятно, есть тысячи предприятий, которые участвуют в цепочках добавленной стоимости финских компаний. Кроме того, ряд предприятий с эстонским капиталом работают непосредственно на финском рынке, предлагая там как товары, так и услуги.
Конечно, очень важна и готовность финнов посещать Эстонию, а также совершать здесь расходы, которых нам так не хватало в этом году. В период до коронакризиса размещения финнов составляли почти 30% всех посещений гостинничных предприятий в Таллинне и более 40% в Пярну.
Финляндия — чемпион по рецессии?
Так как же обстоят дела у финнов? 2020 год стал annus horribilis (ужасным годом) практически для всех стран и сфер жизни, и Финляндия также не избежала глубокого экономического спада. В худшие весенние месяцы, во втором квартале этого года, ВВП страны упал на 6,4% в годовом исчислении.
Однако некоторое утешение может дать тот факт, что в относительном масштабе, то есть по сравнению с другими европейскими странами, 6%-ный спад экономики является отличным результатом. В том же квартале экономики нескольких крупных стран, таких как Великобритания, Испания или Франция, находились в состоянии свободного падения, обрушение составило примерно 20%.
В целом, по имеющимся сегодня данным, во втором квартале 2020 года в Евросоюзе было всего две страны, в которых спад экономики был даже меньше, чем в Финляндии — это Литва и Ирландия. Относительно скромное падение ВВП Финляндии тем более значимо, что для обуздания коронавируса был введен ряд различных негативно влияющих на экономику ограничений. В течение нескольких месяцев оставались закрытыми бары, рестораны и различные развлекательные заведения, не говоря уже о проблемах, связанных с ограничениями на пересечение государственной границы.
Может даже не злорадство, но некоторое оживление в финнах может вызвать тот факт, что спад экономики у ”старшего брата”, соседней Швеции, во втором квартале был куда более жестким, несмотря на попытки сохранить экономику как можно более открытой.
Расцвет розничной торговли
Сильная сторона Финляндии в самые тяжелые месяцы кризиса заключалась в том, что люди сохраняли предельное спокойствие в экономическом плане. Хотя потребление домашних хозяйств резко упало во втором квартале — более чем на 9% согласно статистике ВВП, — причина этого заключалась в первую очередь в ограниченных возможностях пользоваться услугами, а не в паническом страхе людей по поводу расходов.
Аналогичено многим другим странам, в Финляндии четко наблюдался эффект замещения потребительских расходов, где расходы, обычно совершаемые на поездки и проведение досуга, были заменены покупкой физических товаров. В результате продажи предприятий розничной торговли немного снизились только в апреле, после чего последовал настоящий покупательский бум: розничные продажи выросли на 9% в июне и на 6% в июле. Двузначные цифры роста показали продажи именно тех товаров, в отношении которых финны испытывают особую потребность, надолго оставаясь дома: расходные материалы для ремонта, бытовая и домашняя техника, спортивный инвентарь и т. п. предметы.
В результате всего этого розничные продажи в Финляндии в конце июля выросли почти на 4% в годовом исчислении, что является превосходным результатом. О хорошем доверии населения в отношении экономики говорит и тот факт, что продажи даже таких дорогих товаров, как новые легковые автомобили, летом достигли почти того же уровня, что и в 2019 году.
У финского экспорта дела были не так уж плохи
В то время как финансовое спокойствие и удержание коронавируса под контролем помогли розничной торговле Финляндии даже вырасти, в отношении экспорта внешняя среда для стран была одинаково неблагоприятной. В то же время во время коронавирусного кризиса финский экспорт также сократился в меньшей степени, чем во многих других странах.
Согласно статистике ВВП, во втором квартале экспорт упал на 12% в постоянных ценах. Для сравнения: за тот же период экспорт Эстонии сократился почти на 20%, в Швеции — на 15%. При этом снижение финского экспорта товаров в постоянных ценах ограничилось лишь 5,3%, то есть основное падение было обусловлено преимущественно падением экспорта услуг. Ведь один из крупнейших экспортеров услуг в стране — Finnair — во время кризиса сократил количество рейсов на 90%.
Больше всего по экспорту товаров ударило снижение продаж различных нефтепродуктов, а также свободное падение экспорта металлургической и автомобильной промышленности. Во время кризиса в меньшей степени пострадали крупная бумажная промышленность Финляндии, а также экспорт различных машин и оборудования.
Страна начала возрождать экономику
Аналогично всем другим странам, правительство Финляндии начало возрождать экономику за счет бюджетного дефицита и долговой нагрузки. В начале сентября правительство согласовало уже пятый дополнительный бюджет, в результате чего Финляндия должна будет занять в этом году дополнительно 17,6 млрд евро.
Вместе с предыдущими дополнительными бюджетами запланированные расходы страны на 2020 год составят более 67 миллиардов евро. Благодаря различным субсидиям и инвестициям эти средства поступят в реальную экономику и будут способствовать восстановлению экономического роста.
По прогнозу банка SEB, падение ВВП Финляндии в этом году ограничится 2,9%, но к 2021 году мы ожидаем уже роста на 3,2%.
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