Экономический аналитик SEB: как обстоят дела у Финляндии?

Финляндия играет важную роль в экономическом развитии Эстонии

Чтобы держать руку на пульсе экономики Эстонии, неизбежно нужно отслеживать и то, что происходит у наших торговых партнеров. Самый главный из них — это, конечно же, Финляндия, куда перемещается почти пятая часть производимых здесь товаров.

Разумеется, наряду с товарооборотом, существуют и другие важные причины, почему стоит быть в курсе происходящего в финской экономике. Во-первых, многие успешные эстонские предприятия начинали именно с инвестиций сюда своих северных соседей. Даже сегодня резиденты Финляндии являются одними из крупнейших иностранных инвесторов в Эстонии, на них приходится почти четверть всех осуществленных сюда прямых инвестиций.

Следовательно, в Эстонии, вероятно, есть тысячи предприятий, которые участвуют в цепочках добавленной стоимости финских компаний. Кроме того, ряд предприятий с эстонским капиталом работают непосредственно на финском рынке, предлагая там как товары, так и услуги.

Конечно, очень важна и готовность финнов посещать Эстонию, а также совершать здесь расходы, которых нам так не хватало в этом году. В период до коронакризиса размещения финнов составляли почти 30% всех посещений гостинничных предприятий в Таллинне и более 40% в Пярну.

Финляндия — чемпион по рецессии?

Так как же обстоят дела у финнов? 2020 год стал annus horribilis (ужасным годом) практически для всех стран и сфер жизни, и Финляндия также не избежала глубокого экономического спада. В худшие весенние месяцы, во втором квартале этого года, ВВП страны упал на 6,4% в годовом исчислении.

Однако некоторое утешение может дать тот факт, что в относительном масштабе, то есть по сравнению с другими европейскими странами, 6%-ный спад экономики является отличным результатом. В том же квартале экономики нескольких крупных стран, таких как Великобритания, Испания или Франция, находились в состоянии свободного падения, обрушение составило примерно 20%.

В целом, по имеющимся сегодня данным, во втором квартале 2020 года в Евросоюзе было всего две страны, в которых спад экономики был даже меньше, чем в Финляндии — это Литва и Ирландия. Относительно скромное падение ВВП Финляндии тем более значимо, что для обуздания коронавируса был введен ряд различных негативно влияющих на экономику ограничений. В течение нескольких месяцев оставались закрытыми бары, рестораны и различные развлекательные заведения, не говоря уже о проблемах, связанных с ограничениями на пересечение государственной границы.