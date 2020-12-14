Экономический аналитик: неужели жизнь в Эстонии стала дешевле?

Падение цен не чуждо экономике Эстонии

Наряду с коронавирусом в экономике Эстонии уже девятый месяц наблюдается дефляция, то есть услуги и товары, потребляемые средним домохозяйством, стали дешевле по сравнению с прошлым годом. В ноябре индекс потребительских цен снизился на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены в среднем за год упали на 0,4%. Конечно, это не говорит о хорошем здоровье экономики, но, с другой стороны, дефляция здесь не является беспрецедентным явлением. Последний подобный период был в Эстонии в 2014-2016 годах, когда индекс потребительских цен снижался 26 месяцев подряд. С другой стороны, длительный период дефляции не привел к серьезным сбоям в экономике, поскольку падение цен было вызвано внешними факторами, прежде всего удешевлением нефти. Аналогично прошлому периоду основной причиной нынешнего снижения индекса потребительских цен являются цены на топливо, но на этот раз свой вклад внесло также государство, резко снизив акциз на дизельное топливо.

Кто ощущает падение цен?

Конечно, степень, в которой мы чувствуем падение цен на основе своего кошелька, зависит не от какого-либо среднестатистического показателя, а от личных привычек потребления каждого человека. Однако на данный момент среднестатистическое значение имеет тенденцию ”обманывать” больше, чем обычно. Так, весовые коэффициенты, которые берутся за исходные данные при расчете индекса потребительских цен и описывают, сколько домохозяйств потребляет конкретный продукт и услугу, определяются на основе прошлого, но кризис коронавируса изменяет привычки потребления в настоящем — и немало. Например, цены на авиабилеты или проживание в гостинице хотя и снизились, но в то же время стали относительно незначительными, поскольку возможности их использования значительно ограничены. Точно так же удаленная работа из дома, которая за последние недели стала более масштабной, снизила спрос на автомобильное топливо и питание вне дома, в то же время повысив важность, например, цен на продукты питания, продаваемые в магазине, и на электроэнергию и воду, потребляемые дома.