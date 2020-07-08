Экономический аналитик: эстонские потребители не заметили падения цен

Потребители не заметили падения цен

Средняя потребительская корзина упала на 1,0 процента в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но потребители этого не чувствуют. Согласно ежемесячному опросу, проведённому Институтом конъюнктуры, в следующем году люди скорее ожидают значительного роста цен.

На индекс цен больше всего повлияло снижение цен на транспорт и аренду

Цены на моторное топливо упали из-за дешёвой нефти и снижения акцизов на дизельное топливо. Стоимость аренды квартир за год упала на 12 процентов из-за резкого увеличения предложения. На цену алкоголя повлияло прошлогоднее снижение акцизов. Tallinna Vesi снизила стоимость услуг водоснабжения и канализации. Низкий спрос и нехватка туристов также привели к снижению цен на одежду, обувь и проживание. Снижение цен на услуги размещения составило целых 30%. Из крупных товарных групп дороже стала только еда.

Падение цен — не всегда хорошая новость

Падение цен на первый взгляд может показаться хорошей новостью для потребителей, но для работодателей это оборачивается снижением оборота и прибыли. А это, через рынок труда и заработную плату, в конечном итоге влияет на потребителей. Цены производителей в мае были на 4 процента ниже, чем год назад. Экономическим аналитикам также не нравится долгосрочная дефляция, потому что она заставляет потребителей откладывать решения о покупке. Зачем покупать сегодня, когда тот же товар или услуга завтра станут дешевле? Однако сокращение потребления ещё больше усугубляет экономическое положение компаний. Сейчас же мы имеем дело с краткосрочной дефляцией, вызванной чрезвычайным положением и снижением акцизов. По итогам года цены должны остаться примерно на уровне 2019 года. Рост цен произойдёт уже в следующем году.