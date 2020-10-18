Экологичность является новым трендом и в авторемонте

Страховая компания ERGO в сотрудничестве с United Motors и Glasur Grupp начала предлагать для исправления мелких повреждений транспортного средства локальный ремонт лакокрасочного покрытия, что является быстрым и экологичным способом автомобильного ремонта.
По словам председателя правления United Motors Яануса Ниеляндера, зачастую распространение ржавчины по корпусу машины начинается именно с совсем маленьких повреждений, и поэтому их важно незамедлительно исправлять.
”Любой демонтаж деталей машины приводит к ослаблению изначальной заводской конструкции и может привести к недействительности изначальной заводской гарантии от коррозии, если не соблюдаются заводские инструкции. В случае локального ремонта ничего снимать с машины не требуется — мы обрабатываем как можно более малую область, в максимальной степени сохраняя оригинальное заводское лакокрасочное покрытие. Как и в случае обычного ремонта, на локальный ремонт дается гарантия”, — сказал Ниеляндер
”Если вы поцарапали машину лишь незначительно, однако не хотите перекрашивать всю деталь, я советую воспользоваться методом локального ремонта, который достаточно распространен во всем мире, однако в Эстонии пока применяется достаточно мало. Данный метод является удобным и быстрым — вся работа выполняется в течение одного дня. Кроме этого, такое решение является и более экологичным, так как из используемой для ремонта машины краски будет выделяться в разы меньше химикатов по сравнению с обычным перекрашиванием детали”, — сказал эксперт по рассмотрению ущерба ERGO Аллан Вяар.
По словам Тыну Таммисте, технолога компании Glasur Grupp OÜ, представляющей технологию локального ремонта, в результате по завершении ремонтных работ никаких различий цвета не будет. ”Если кто-то опасается, что в результате применения такого метода поверхность будет неровной или будет заметно различие цвета, то об этом не стоит волноваться. Мы используем оригинальные цветовые коды и специальную технологию, что обеспечивает исключительно качественный конечный результат, и в дальнейшем никто лаже не сможет найти отремонтированное таким образом место”, — сказал он.
Предлагаемая компанией Glasur Grupp OÜ технология локального ремонта Glasurit® дает возможность выполнить ремонт лакокрасочного покрытия транспортного средства высококачественно, экономично и экологично. ERGO предлагает локальный ремонт в сотрудничестве с United Motors для клиентов, заключивших страхование каско, начиная с октября.
ERGO — одна из ведущих страховых компаний в странах Балтии, предлагающая полный спектр решений: от страхования имущества до страхования жизни. В Эстонии, Латвии и Литве услугам, опыту и финансовой стабильности ERGO доверяют более 550 000 клиентов. Действующие в странах Балтии предприятия ERGO входят в концерн ERGO — одну из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Концерн представлен более, чем в 30 странах мира, фокусируясь на рынках Европы и Азии. В свою очередь, ERGO принадлежит одному из крупнейших в мире концерну перестрахования Munich Re, учрежденному в 1880 году.
United Motors — популярный продавец автомобилей и поставщик услуг послепродажного обслуживания. В Эстонии United Motors AS является официальным партнером по продажам и обслуживанию брендов Jeep и Alfa Romeo. С 2017 года представительство United Motors в Пеэтри работает в качестве официального сервиса BMW и MINI, выполняя кузовные работы и продавая гарантийные мало использованные автомобили BMW и MINI. В конце 2018 года компания United Motors приобрела Auto Forte, крупнейшего представителя Peugeot, а также представителя Hyundai в Эстонии.
Glasur Group специализируется на обслуживании занимающихся кузовными работами предприятий. Компания представляет на эстонском рынке ведущих мировых производителей оборудования для кузовного ремонта, аксессуаров и химической продукции. Ассортимент включает бренд Glasurit® крупнейшего в мире химического концерна BASF, продукция и технологии для ремонта и окраски которого одобрены большинством производителей автомобилей для выполнения гарантийного ремонта. Glasur Group располагает представительствами по всей Эстонии — в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви.
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