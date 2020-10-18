Экологичность является новым трендом и в авторемонте

По словам председателя правления United Motors Яануса Ниеляндера, зачастую распространение ржавчины по корпусу машины начинается именно с совсем маленьких повреждений, и поэтому их важно незамедлительно исправлять.

”Любой демонтаж деталей машины приводит к ослаблению изначальной заводской конструкции и может привести к недействительности изначальной заводской гарантии от коррозии, если не соблюдаются заводские инструкции. В случае локального ремонта ничего снимать с машины не требуется — мы обрабатываем как можно более малую область, в максимальной степени сохраняя оригинальное заводское лакокрасочное покрытие. Как и в случае обычного ремонта, на локальный ремонт дается гарантия”, — сказал Ниеляндер

”Если вы поцарапали машину лишь незначительно, однако не хотите перекрашивать всю деталь, я советую воспользоваться методом локального ремонта, который достаточно распространен во всем мире, однако в Эстонии пока применяется достаточно мало. Данный метод является удобным и быстрым — вся работа выполняется в течение одного дня. Кроме этого, такое решение является и более экологичным, так как из используемой для ремонта машины краски будет выделяться в разы меньше химикатов по сравнению с обычным перекрашиванием детали”, — сказал эксперт по рассмотрению ущерба ERGO Аллан Вяар.

По словам Тыну Таммисте, технолога компании Glasur Grupp OÜ, представляющей технологию локального ремонта, в результате по завершении ремонтных работ никаких различий цвета не будет. ”Если кто-то опасается, что в результате применения такого метода поверхность будет неровной или будет заметно различие цвета, то об этом не стоит волноваться. Мы используем оригинальные цветовые коды и специальную технологию, что обеспечивает исключительно качественный конечный результат, и в дальнейшем никто лаже не сможет найти отремонтированное таким образом место”, — сказал он.

Предлагаемая компанией Glasur Grupp OÜ технология локального ремонта Glasurit® дает возможность выполнить ремонт лакокрасочного покрытия транспортного средства высококачественно, экономично и экологично. ERGO предлагает локальный ремонт в сотрудничестве с United Motors для клиентов, заключивших страхование каско, начиная с октября.