Экcперт: замедление экономического роста охладит рынок труда

В секторе услуг Таллинна выросло количество работников с полной занятостью. По оценке Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале составил всего 3,9 процента трудоспособного населения.

Опубликованные департаментом цифры по рынку труда показывают даже более напряженную ситуацию, чем на пике последнего экономического бума. Количество занятых сейчас выше, а безработных — то же, что и 12 лет назад, хотя трудоспособное население страны сократилось примерно на численность жителей Нарвы.

Полученная Департаментом статистики путем опроса численность безработных, очевидно, несколько занижена

По данным Кассы по безработице, в первым квартале безработных было на четыре тысячи больше, чем по оценке Департамента статистики, при том что и самой Кассой по безработице учтены не все. Статистика Кассы по безработице опирается на регистр безработных, данные Департамента статистики — на опрос 5000 человек.

При этом цифры Кассы по безработице показывают рост уровня безработицы с мая этого года. Причиной роста безработицы послужила не реформа трудоспособности — безработица росла в основном среди людей с полной трудоспособностью. По данным Кассы по безработице, численность безработных в третьем квартале этого года вырастет примерно на 2000 человек. Половина из них не имеет профессиональной подготовки, а в остальной части отмечается рост безработицы среди строителей и механиков.