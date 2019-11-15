15.11.2019, 09:50

Экcперт: замедление экономического роста охладит рынок труда


Лийз Элмик, старший экономист Swedbank
EST 2
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

По оценке Департамента статистики, в третьем квартале были заняты 680 000 человек — больше, чем когда-либо с момента восстановления независимости Эстонии. Количество занятых, по данным департамента, выросло за последний год на 11 000 человек, а численность безработных сократилась на 9000 человек.

В секторе услуг Таллинна выросло количество работников с полной занятостью. По оценке Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале составил всего 3,9 процента трудоспособного населения.

Опубликованные департаментом цифры по рынку труда показывают даже более напряженную ситуацию, чем на пике последнего экономического бума. Количество занятых сейчас выше, а безработных — то же, что и 12 лет назад, хотя трудоспособное население страны сократилось примерно на численность жителей Нарвы.

Полученная Департаментом статистики путем опроса численность безработных, очевидно, несколько занижена

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По данным Кассы по безработице, в первым квартале безработных было на четыре тысячи больше, чем по оценке Департамента статистики, при том что и самой Кассой по безработице учтены не все. Статистика Кассы по безработице опирается на регистр безработных, данные Департамента статистики — на опрос 5000 человек.

При этом цифры Кассы по безработице показывают рост уровня безработицы с мая этого года. Причиной роста безработицы послужила не реформа трудоспособности — безработица росла в основном среди людей с полной трудоспособностью. По данным Кассы по безработице, численность безработных в третьем квартале этого года вырастет примерно на 2000 человек. Половина из них не имеет профессиональной подготовки, а в остальной части отмечается рост безработицы среди строителей и механиков.

Ситуация в экономике и на рынке труда меняется

В следующем году ожидается замедление экономического роста, а следовательно, и сокращение потребности в дополнительной рабочей силе. Потребность в рабочей силе сократится прежде всего в промышленности, что обусловлено недостаточным объемом экспортных заказов. В сфере услуг ситуация выглядит более благополучно, поскольку потребление поддерживается быстрым ростом доходов и уверенностью потребителей. А если повысится уровень безработицы, должен начать замедляться рост зарплат. Так, ожидается замедление роста средней заработной платы, составившего в этом году 7,5 процентов, до 6,5 процентов в следующем году.

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