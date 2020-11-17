Эхо коронакризиса: уровень безработицы побил рекорд этого года

Прежний рекорд этого года был зафиксирован в конце июня, когда безработных было 50 700.
Стоит отметить, что до абсолютного рекорда (март 2010 года, 93 724 безработных и 14,6%) еще далеко.
Советник Кассы по безработице Лаури Коол отметил, что следует принимать во внимание также ряд факторов. Например, если летом обычно безработица снижается, то в этом году этого не произошло. Также летом обычно возникают новые рабочие места, чего в этом году, опять же, не наблюдалось.
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