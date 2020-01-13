EfTEN покупает главное здание airBaltic в рижском аэропорту

Котирующееся на таллиннской бирже предприятие EfTEN Real Estate Fund III AS подписало обязательственно-правовые договоры о приобретении двух коммерческих зданий в Латвии. Фонд покупает расположенное на территории рижского аэропорта офисное здание, где находится штаб-квартира airBaltic, а также производственное и складское здание, расположенное в Кекава, неподалеку от Риги. Продает здания New Hanza Capital.
”Офисное здание airBaltic расположено в великолепном месте — в непосредственной близости к пассажирскому терминалу крупнейшего в странах Балтии аэропорта. В будущем через рижский аэропорт будет проходить Rail Baltic, что еще больше повысит привлекательность этого района. Главное здание airBaltic было полностью отремонтировано в 2016 году. Нынешний договор аренды действует до 2026 года”, — рассказал член правления EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас.
К 2022 году рижский аэропорт инвестирует более 45 миллионов евро в одно лишь расширение терминала, а для Rail Baltic будет построена новая железнодорожная станция.
Расположенное в Кекава производственное и складское здание Piepilsetas Logistics Centre отличается очень хорошим уровнем технического оснащения и находится возле трассы Via Baltica, что обеспечивает превосходный доступ. Крупнейшими арендаторами комплекса являются компании Fristads Kansas Production SIA и Forans SIA.
Общая цена покупки двух зданий составила 15,8 миллиона евро, 7,2 миллиона из которых профинансировали Swedbank и Luminor. EfTEN покупает оба здания у латвийского предприятия New Hanza Capital AS.
Средняя чистая норма прибыли по обоим проектам на стадии входа составляет 7,5%, а с учетом фиксированного индексирования арендной платы, за три года норма прибыли повысится до 8% в сравнении со стоимостью приобретения проектов. С учетом размера неинвестированного капитала концерна EfTEN — 14 миллионов евро — в момент покупки применяется наиболее низкая ставка банковского финансирования, которую в случае новых проектов при необходимости можно увеличить. Сделки планируется завершить не позднее 28 февраля 2020 года, когда будут выполнены предварительные условия заключения вещно-правовых договоров.
46% портфеля EfTEN Real Estate Fund III AS сегодня составляют торговые площади, 27% логистические площади и еще 27% офисные здания. В разбивке по странам 64% портфеля приходится на Литву, 28% на Эстонию и 8% на Латвию.
В инвестиционный портфель фонда в настоящее время входят 11 объектов: логистические центры DSV в Таллинне, Риге и Вильнюсе, центр продаж и обслуживания ABC Motors AS в Таллинне, садоводческие центры Hortes в Лаагри и в Тяхесаю в Ласнамяэ, LaagriSelver, бизнес-центр Evolution в Вильнюсе, торговый центр Saulės Miestase в Шауляе, а также офисные здания Laisves 3 и Ulonų в Вильнюсе.
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