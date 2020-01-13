EfTEN покупает главное здание airBaltic в рижском аэропорту

”Офисное здание airBaltic расположено в великолепном месте — в непосредственной близости к пассажирскому терминалу крупнейшего в странах Балтии аэропорта. В будущем через рижский аэропорт будет проходить Rail Baltic, что еще больше повысит привлекательность этого района. Главное здание airBaltic было полностью отремонтировано в 2016 году. Нынешний договор аренды действует до 2026 года”, — рассказал член правления EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас.

К 2022 году рижский аэропорт инвестирует более 45 миллионов евро в одно лишь расширение терминала, а для Rail Baltic будет построена новая железнодорожная станция.

Расположенное в Кекава производственное и складское здание Piepilsetas Logistics Centre отличается очень хорошим уровнем технического оснащения и находится возле трассы Via Baltica, что обеспечивает превосходный доступ. Крупнейшими арендаторами комплекса являются компании Fristads Kansas Production SIA и Forans SIA.