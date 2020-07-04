"Эффект огурца" или почему эстонские продукты — самые дорогие в Европе

Агроном Роман Шарин сказал в интервью программе "Летняя студия" на ETV+, что огурцы в Эстонии бывают самыми дорогими в мире: "Конечно, сейчас эстонские огурцы стоят гораздо дешевле. Зимой же местные огурцы — самые дорогие в Европе, потому что их себестоимость очень высока. Я называю это "эффектом огурца". Для того, чтобы растения питались, нужно электричество. Самое дорогое, что оплачивают производители огурцов, конкретно финская фирма Grüne Fee — это счет за электричество".

"Там предприятие в пять раз больше, и может производить больше продуктов, за счет чего немного падает себестоимость. То же правило касается других сельскохозяйственных продуктов, которые мы видим на полках магазинов. К примеру, все пять эстонских молокозаводов меньше, чем один литовский", - пояснил Шарин.

Агроном уточнил, что без пестицидов, удобрений ничего не вырастет. Однако, по его словам, в Эстонии даются оптимальные нормы, чтобы не превысить нитраты.

"В Эстонии используется гораздо меньше пестицидов, потому что здесь благодаря холодному климату слабые болезни, не так много насекомых, не так жарко. Мы в Евросоюзе по чистоте продуктов на втором месте после Финляндии", — отметил Роман Шарин.