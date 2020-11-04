Eesti Rautee заказывает строительные работы у предприятия, связанного с председателем ее совета

Eesti Raudtee заверяет, что никакого конфликта интереса здесь нет. По словам главы предприятия Эрика Лайдвеэ, подрядчик был найден в ходе публичного конкурса согласно закону о государственных закупках. Процесс выявления победителя также соответствовал всем требованиям.

”В данной ситуации конфликт интересов исключен, поскольку TREV-2 Grupp не имела никаких преимуществ по сравнению с другими участниками конкурса, а председатель совета Eesti Raudtee Свен Пертенс отстранился от всех дискуссий и процессов по принятию решений, касающихся данного тендера”, — сказал Лайдвеэ и добавил, что Эстония — маленькая страна и такие ситуации время от времени случаются.

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