04.11.2020, 15:10

Eesti Rautee заказывает строительные работы у предприятия, связанного с председателем ее совета

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Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees Sven Pertens
Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees Sven PertensFoto: Andres Putting

Eesti Raudtee сообщила, что заключила договор с TREV-2 Grupp для проведения работ по строительству железнодорожного моста Эмайыэ и корректировке путей. Стоимость договора более 4,85 млн евро.
Вопросы вызывает однако тот факт, что председатель правления TREV-2 Grupp Свен Пертенс является одновременно председателем совета Eesti Raudtee.

Eesti Raudtee заверяет, что никакого конфликта интереса здесь нет. По словам главы предприятия Эрика Лайдвеэ, подрядчик был найден в ходе публичного конкурса согласно закону о государственных закупках. Процесс выявления победителя также соответствовал всем требованиям.

”В данной ситуации конфликт интересов исключен, поскольку TREV-2 Grupp не имела никаких преимуществ по сравнению с другими участниками конкурса, а председатель совета Eesti Raudtee Свен Пертенс отстранился от всех дискуссий и процессов по принятию решений, касающихся данного тендера”, — сказал Лайдвеэ и добавил, что Эстония — маленькая страна и такие ситуации время от времени случаются.

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