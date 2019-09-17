Eesti Raudtee продала представительскую квартиру в Москве

Около месяца назад эстонская государственная компания Eesti Raudtee продала великолепную представительскую квартиру в центре Москвы и приняла решение арендовать гостевые площади у Российских железных дорог (РЖД), пишут "Деловые Ведомости".
Глава Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ обосновал это плохим состоянием квартиры, расположенной на Чистопрудном бульваре.
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