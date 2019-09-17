17.09.2019, 07:30

Eesti Raudtee продала представительскую квартиру в Москве

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rus.delfi.ee
EST 4
Eesti Raudtee продала представительскую квартиру в Москве
Foto: Ilmar Saabas

Около месяца назад эстонская государственная компания Eesti Raudtee продала великолепную представительскую квартиру в центре Москвы и приняла решение арендовать гостевые площади у Российских железных дорог (РЖД), пишут "Деловые Ведомости".

Глава Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ обосновал это плохим состоянием квартиры, расположенной на Чистопрудном бульваре.

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