Eesti Raudtee продала представительскую квартиру в Москве

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Около месяца назад эстонская государственная компания Eesti Raudtee продала великолепную представительскую квартиру в центре Москвы и приняла решение арендовать гостевые площади у Российских железных дорог (РЖД), пишут "Деловые Ведомости".