Eesti Raudtee продала представительскую квартиру в Москве

Около месяца назад эстонская государственная компания Eesti Raudtee продала великолепную представительскую квартиру в центре Москвы и приняла решение арендовать гостевые площади у Российских железных дорог (РЖД), пишут "Деловые Ведомости".
Глава Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ обосновал это плохим состоянием квартиры, расположенной на Чистопрудном бульваре.
Отчим Кокорина на "Гелике" проехал по ноге журналиста
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
"Дома сиди, я сказал!": Тигран Кеосаян показал, кто в доме хозяин