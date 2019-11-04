Eesti Post терпит убытки. Логистический бизнес стал приносить меньше прибыли

Предприятие за девять месяцев осталось в коммерческом убытке на 498 000 евро. В прошлом году в это же время заработали 238 000 коммерческой прибыли.

Значительно повлиял на результат рост доходов от услуг международного бизнеса и посылочного бизнеса, сообщило предприятие в отчете о результатах третьего квартала.

На результат оказал влияние запуск нового логистического центра и сортировочной линии в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого года, а также частичное повышение зарплат работников первого уровня в третьем квартале этого года.

По сравнению с девятью месяцами прошлого года прибыльность логистического бизнеса уменьшилась. В почтовом бизнесе с падающими объемами прибыльность уменьшилась из-за вышеупомянутого роста расходов на рабочую силу. На маржу посылочного бизнеса в Прибалтике наложил свой отпечаток запуск нового логистического центра в Эстонии в первом квартале 2019 года.

Также вследствие уплотнения конкуренции прибыльность международного бизнеса за девять месяцев немного упала. Из расходов под влиянием увеличивающегося дохода от услуги международного бизнеса значительно выросли расходы на исходящие международные посылки. Также показали наибольший рост расходы на персонал логистического бизнеса и расходы на здания (в том числе на амортизацию).