Eesti Post повышает цены на почтовые отправления

Государственное почтовое предприятие Eesti Post с 31 мая повышает тарифы на пересылку писем и бандеролей, а услуга внутригосударственной пересылки писем будет в дальнейшем включать в себя обычную и экспресс-доставку.
Стоимость отправки внутригосударственного письма обычной доставкой с 31 мая вырастет с 0,65 до 90 центов, а новая услуга экспресс-доставки будет стоить 1,50 евро, пишет RusERR.
Отправка письма за границу обойдется в 1,90 евро, а стоимость отправки посылки весом 1-2 кг вырастет с 4,08 до 5,56 евро.
При отправке посылок за границу с 31 мая тарифы на заказные письма и стандартные посылки унифицируются: для стандартной посылки весом до 1 кг будет три категории веса, как и у заказных писем, и посылки весом от 0 до 2 кг будут стоить столько же, сколько и заказные письма.
Председатель правления Eesti Post Анси Арумеэль обосновал повышение тарифов необходимостью поднять зарплаты почтовым работникам низового уровня, а также обеспечить устойчивость и качество почтовых услуг.
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