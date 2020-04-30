Eesti Post повышает цены на почтовые отправления

Стоимость отправки внутригосударственного письма обычной доставкой с 31 мая вырастет с 0,65 до 90 центов, а новая услуга экспресс-доставки будет стоить 1,50 евро, пишет RusERR.

Отправка письма за границу обойдется в 1,90 евро, а стоимость отправки посылки весом 1-2 кг вырастет с 4,08 до 5,56 евро.

При отправке посылок за границу с 31 мая тарифы на заказные письма и стандартные посылки унифицируются: для стандартной посылки весом до 1 кг будет три категории веса, как и у заказных писем, и посылки весом от 0 до 2 кг будут стоить столько же, сколько и заказные письма.

Председатель правления Eesti Post Анси Арумеэль обосновал повышение тарифов необходимостью поднять зарплаты почтовым работникам низового уровня, а также обеспечить устойчивость и качество почтовых услуг.

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