Eesti Post поднимает стоимость доставки печатной прессы на дом. В Рийгикогу обсудят проблему

По словам Кокка, совместно с представителями профильных учреждений и организаций планируется обсудить решения проблемы доставки прессы. Этот вопрос остро встал на повестке дня в связи с открытым обращением Союза медиапредприятий Эстонии к правительству, финансовой комиссии Рийгикогу и Eesti Post с призывом найти долгосрочное решение соответствующих проблем.

”Наше общество заинтересовано, чтобы люди получали информацию и были в курсе происходящего в государстве. Неотъемлемой частью этого является доставка газет на дом, которую должна обеспечить Eesti Post. До тех пор, пока на бумажные газеты сохраняется спрос, нужно продолжать оказывать качественную услугу по разумной цене. Это крайне важно с точки зрения региональной политики”, — сказал Кокк.

В обращении Союза медиапредприятий Эстонии отмечено: ”Мы не можем требовать, чтобы вся Эстония в одночасье перешла на цифровой формат. Поэтому услуги почты будут востребованы еще на протяжении многих лет”. Авторы обращения поясняют, что все участники могут предложить часть решения, но вместе они могли бы дать уверенность, что доставка газет и журналов в сельской местности будет осуществляться по крайней мере в ближайшее десятилетие. ”В обсуждении со стороны Союза медиапредприятий Эстонии хотели бы участвовать владельцы предприятий, представители издателей, типографий и Express Post”.

По мнению Союза медиапредприятий Эстонии, для того, чтобы и в будущем доставлять периодику на дом в сельских регионах, есть все возможности, но для этого жизненно необходимы инициатива государства и долгосрочная стратегия.