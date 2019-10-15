Eesti Post поднимает стоимость доставки на дом периодики и считает "страшилки" на эту тему небоснованными

По словам председателя правления Eesti Post Анси Арумеэля, страшилки, которые звучат на эту тему в СМИ, совершенно необоснованны. ”Эстония — дигитальное государство, что означает, что большая часть общения как с частными лицами, таки с учреждениями, перекочевала в цифровые каналы. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой это привело к уменьшению объемов корреспонденции”, — отметил он.

Арумеэль сказал, что за десять лет объемы уменьшились в пять раз. Вместе с этим снизилась и прибыль, которая обеспечивала функционирование почтовой сети. ”Десять лет назад в Эстонии посылалось около 60 млн писем в год. Сейчас эта цифра снизилась до менее чем 12 млн”, — отметил Арумеэль. Таким образом, по его подсчетам, почтовая система потеряла 31 млн евро.

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Поскольку объемы писем уменьшаются, то основной задачей сети становится доставка периодики. Издатели при этом должны покрывать все большую часть связанных с этим расходов. По словам Арумеэля, большая проблема кроется в законе о почте, который устарел и не является гибким. Также цены на универсальные почтовые услуги не корректировалась уже четыре года.

Арумеэль отмечает, что сеть доставки Eesti Post работает 6 дней в неделю. В 2018 году на нее ушло около 25 млн евро. Расходы на периодику составили 7,8 млн евро. Издатели покрыли 4,1 млн, государство в виде дотаций 1,3 млн и Eesti Post 2,4 млн евро. ”Это означает, что уже сейчас государство покрывает почти половину расходов на доставку периодики”.

В случае роста в 11,1% в следующем году Eesti Post получит от издателей 334 000 евро дополнительной прибыли. Деньги планируется пустить на рост зарплат, поскольку уже сейчас найти почтальонов в некоторых регионах невозможно.