Eesti Post поднимает стоимость доставки на дом периодики и считает "страшилки" на эту тему небоснованными

По словам председателя правления Eesti Post Анси Арумеэля, страшилки, которые звучат на эту тему в СМИ, совершенно необоснованны. ”Эстония — дигитальное государство, что означает, что большая часть общения как с частными лицами, таки с учреждениями, перекочевала в цифровые каналы. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой это привело к уменьшению объемов корреспонденции”, — отметил он.
Арумеэль сказал, что за десять лет объемы уменьшились в пять раз. Вместе с этим снизилась и прибыль, которая обеспечивала функционирование почтовой сети. ”Десять лет назад в Эстонии посылалось около 60 млн писем в год. Сейчас эта цифра снизилась до менее чем 12 млн”, — отметил Арумеэль. Таким образом, по его подсчетам, почтовая система потеряла 31 млн евро.
Поскольку объемы писем уменьшаются, то основной задачей сети становится доставка периодики. Издатели при этом должны покрывать все большую часть связанных с этим расходов. По словам Арумеэля, большая проблема кроется в законе о почте, который устарел и не является гибким. Также цены на универсальные почтовые услуги не корректировалась уже четыре года.
Арумеэль отмечает, что сеть доставки Eesti Post работает 6 дней в неделю. В 2018 году на нее ушло около 25 млн евро. Расходы на периодику составили 7,8 млн евро. Издатели покрыли 4,1 млн, государство в виде дотаций 1,3 млн и Eesti Post 2,4 млн евро. ”Это означает, что уже сейчас государство покрывает почти половину расходов на доставку периодики”.
В случае роста в 11,1% в следующем году Eesti Post получит от издателей 334 000 евро дополнительной прибыли. Деньги планируется пустить на рост зарплат, поскольку уже сейчас найти почтальонов в некоторых регионах невозможно.
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