07.10.2019, 18:15

Eesti Post планирует резко повысить цены на доставку периодики


rus.delfi.ee
EST
Eesti Post планирует резко повысить цены на доставку периодики
Swen Arbet

На сегодняшнем внеочередном общем собрании Eesti Post было принято к сведению планируемое предприятием повышение цен по доставке периодики в среднем на 11,1 процента.

Средства от повышения расценок на услугу компания направит на повышение зарплат почтовых работников.

Было принято решение сохранить почтовую сеть на нынешнем уровне.

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