07.10.2019, 18:15

Eesti Post планирует резко повысить цены на доставку периодики

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rus.delfi.ee
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Eesti Post планирует резко повысить цены на доставку периодики
Swen Arbet

На сегодняшнем внеочередном общем собрании Eesti Post было принято к сведению планируемое предприятием повышение цен по доставке периодики в среднем на 11,1 процента.

Средства от повышения расценок на услугу компания направит на повышение зарплат почтовых работников.

Было принято решение сохранить почтовую сеть на нынешнем уровне.

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