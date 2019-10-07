Eesti Post планирует резко повысить цены на доставку периодики

На сегодняшнем внеочередном общем собрании Eesti Post было принято к сведению планируемое предприятием повышение цен по доставке периодики в среднем на 11,1 процента.
Средства от повышения расценок на услугу компания направит на повышение зарплат почтовых работников.
Было принято решение сохранить почтовую сеть на нынешнем уровне.
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