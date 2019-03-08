Eesti Lihatööstus признано банкротом, работы лишатся 28 человек

Заявление о банкротстве подали в январе 2019 года фирмы Kupna Mõis и Saimre Seakasvatuse из-за неоплаченных счетов. Столкнувшись с невозможностью взыскать задолженность, фирмы попросили признать Eesti Lihatööstuse банкротом, пишет rus.err.ee.

Суд пришел к выводу о неплатежеспособности должника, поскольку стоимость его имущества, составляющая около 1 млн евро, вдвое меньше размера обязательств, к которым также добавляется задолженность по зарплате работникам.

По данным банкротного управляющего, предприятие годами работало в убыток. В Eesti Lihatööstus работают 28 человек, о необходимости коллективного сокращения которых уведомлена Касса по безработице. Заявления о выплате им предусмотренных законом компенсаций банкротный управляющий подаст после прекращения трудовых договоров.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению, но должник и кредиторы могут его опротестовать в Тартуском окружном суде в течение 15 дней.