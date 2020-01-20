20.01.2020, 12:32

Eesti Gaas стала одним из крупнейших поставщиков LNG в Балтии и Финляндии

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Infortar. Briifingul osalevad Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik, Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot.
Infortar. Briifingul osalevad Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik, Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot. Foto: Karin Kaljuläte

В прошлом году компания Eesti Gaas нарастила продажи сжиженного природного газа (LNG) до 263 ГВт-ч, став в результате одним из крупнейших продавцов LNG в странах Балтии и Финляндии.

”Если в 2018 году мы поставляли LNG только в Эстонии — на судно Megastar компании Tallink, то в прошлом году добавились новые клиенты в Финляндии, Латвии и России. Нашим крупнейшим проектом стала помощь в запуске в российском городе Высоцке на берегу Финского залива нового LNG-завода компании Новатэк. Также мы начали осуществлять бункеровку в портах Хельсинки и Ханко”, — сказал ч лен правления Eesti Gaas Калев Рейльян.

”Пятая часть проходящих через Таллиннский порт пассажирских перевозок сегодня осуществляется с помощью экологичного топлива LNG, а после добавления нового судна типа shuttle MyStar компании Tallink, линию Таллинн-Хельсинки можно будет назвать ”зеленой”, — отметил Рейльян.

Eesti Gaas является крупнейшим в северной Европе бункеровщиком truck-to-ship. На сегодня предприятие осуществило уже более 2400 операций бункеровки судна Tallink Megastar и торговых судов UECC в портах Таллинна, Хельсинки и Ханко.

В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.

LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.

Компания Eesti Gaas поставляет клиентам LNG из России, Финляндии и Литвы. В 2019 году из этих источников Eesti Gaas поставила суммарно 263 ГВт-ч LNG, а годом ранее объем поставок составил 243 ГВт-ч. Для транспортировки LNG и бункеровки компания Eesti Gaas приобрела девять специальных автоцистерн.

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