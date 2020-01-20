Eesti Gaas стала одним из крупнейших поставщиков LNG в Балтии и Финляндии

В прошлом году компания Eesti Gaas нарастила продажи сжиженного природного газа (LNG) до 263 ГВт-ч, став в результате одним из крупнейших продавцов LNG в странах Балтии и Финляндии.
”Если в 2018 году мы поставляли LNG только в Эстонии — на судно Megastar компании Tallink, то в прошлом году добавились новые клиенты в Финляндии, Латвии и России. Нашим крупнейшим проектом стала помощь в запуске в российском городе Высоцке на берегу Финского залива нового LNG-завода компании Новатэк. Также мы начали осуществлять бункеровку в портах Хельсинки и Ханко”, — сказал ч лен правления Eesti Gaas Калев Рейльян.
”Пятая часть проходящих через Таллиннский порт пассажирских перевозок сегодня осуществляется с помощью экологичного топлива LNG, а после добавления нового судна типа shuttle MyStar компании Tallink, линию Таллинн-Хельсинки можно будет назвать ”зеленой”, — отметил Рейльян.
Eesti Gaas является крупнейшим в северной Европе бункеровщиком truck-to-ship. На сегодня предприятие осуществило уже более 2400 операций бункеровки судна Tallink Megastar и торговых судов UECC в портах Таллинна, Хельсинки и Ханко.
В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.
LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.
Компания Eesti Gaas поставляет клиентам LNG из России, Финляндии и Литвы. В 2019 году из этих источников Eesti Gaas поставила суммарно 263 ГВт-ч LNG, а годом ранее объем поставок составил 243 ГВт-ч. Для транспортировки LNG и бункеровки компания Eesti Gaas приобрела девять специальных автоцистерн.
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