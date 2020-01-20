Eesti Gaas стала одним из крупнейших поставщиков LNG в Балтии и Финляндии

Eesti Gaas является крупнейшим в северной Европе бункеровщиком truck-to-ship. На сегодня предприятие осуществило уже более 2400 операций бункеровки судна Tallink Megastar и торговых судов UECC в портах Таллинна, Хельсинки и Ханко.

В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.

LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.

Компания Eesti Gaas поставляет клиентам LNG из России, Финляндии и Литвы. В 2019 году из этих источников Eesti Gaas поставила суммарно 263 ГВт-ч LNG, а годом ранее объем поставок составил 243 ГВт-ч. Для транспортировки LNG и бункеровки компания Eesti Gaas приобрела девять специальных автоцистерн.