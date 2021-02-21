Eesti Gaas приступает к проектированию газопровода до Кейла

По словам мэра Кейла Энно Фелса, строительство газопровода до Кейла — долгожданное событие. ”Приход в город природного газа открывает новые возможности для дальнейшего развития предприятий, а также для обеспечения домов удобным и чистым топливом”, — сказал Фелс.

”Каждое десятилетие к газовой сети в Эстонии присоединяется крупный регион или город: в последнее время это были Пярну и Синди, а также волость Пайкузе. Подключение Кейла к газовой сети рассматривалось и планировалось в течение длительного времени, а после завершения строительства Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, оно стало экономически целесообразным”, — сказал председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.

”Если газопровод находится рядом, то для производственных предприятий, квартирных товариществ и владельцев частных домов природный газ по-прежнему является первым выбором в качестве топлива с точки зрения цены, удобства и экологичности. Следующим на природный газ, вероятно, перейдет Палдиски. Наличие газовой сети также привлечет в районы Кейла и Палдиски новые производства”, — сказал Ноот.

Решения для кейлаского газопровода разработаны HG ProSolution, дочерней компанией Eesti Gaas, а за строительство отвечает EG Ehitus. Сначала трубопровод будет проложен к котельной Utilitas и Harju KEK, общая протяженность строящейся распределительной сети составит 3,2 километра. Кроме того, будет построена распределительная станция. Общая стоимость проекта составляет два миллиона евро, из которых 10% процентов финансирует EAS через программу подключения к сетям для предприятий.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны.