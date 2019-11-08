Eesti Gaas: пассивность сетевых предприятий тормозит развитие солнечной энергетики

Прийт Кескла, член правления фирмы Pruuna Mõis OÜ, одной из первых, принявших решение в пользу солнечной энергии, отметил, что решению самостоятельно производить энергию способствовали поставленная цель по сокращению загрязнения окружающей среды, а также заметная экономия расходов: ”Мы планируем использовать солнечные панели, чтобы покрыть большую часть энергопотребления нашего дома престарелых, причем значительной оказывается экономия на одних только сетевых платежах”. Он добавил, что не менее важен и экологический аспект: ”Сланцевая электроэнергия сегодня нам больше не подходит и не является устойчивым решением”.

”Мы выбрали решение солнечной энергии с нулевой затратностью именно потому, что оно не требовало от нас дополнительных инвестиций, а всеми вопросами строительства и подготовки документации занималась представившая предложение компания. Один лишь поиск подходящего места для установки панелей в саду мызы и процесс согласования с Департаментом окружающей среды занял у исполнителя работ несколько месяцев”, — отметил Кескла.

Компания Eesti Gaas начала предлагать решения в области солнечной энергии предприятиям, общественным зданиям и квартирным товариществам в июле этого года. Для клиента сооружается бесплатная солнечная станция, производимое которой электричество и продается клиенту, который экономит за счет сетевой платы. Сегодня договоры с Eesti Gaas заключены у предприятий и учреждений самого разного профиля — это бизнес-центры, пансионаты, мызы. Решения позволяют предприятиям покрывать в среднем 40% всех потребностей в энергии.

Решение предназначено, прежде всего, для предприятий, квартирных товариществ, школ и детских садов, потребляющих не менее 20 000 КВт-ч электроэнергии. Для установки панелей требуется не менее 400 м2 свободной площади на крыше здания или на земле. В оптимальных условиях генератор мощностью 1 КВт способен произвести до 1000 КВт-ч электроэнергии в год.

Установку солнечных панелей осуществляет EG Ehitus — дочернее предприятие Eesti Gaas. Используются высокоэффективные поли- и монокристаллические панели, позволяющие задействовать для производства электричества минимально возможную площадь.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие производит и продает электроэнергию частным и бизнес-клиентам, а также занимается развитием различных решений в области производства энергии. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников.