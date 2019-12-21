21.12.2019, 21:00
Eesti Gaas обращается в суд из-за городского тендера
Компания Eesti Gaas недовольна результатами тендера на поставку топлива и обслуживания заправок для новых таллиннских газовых автобусов, пишут "Деловые Ведомости".
Компания Eesti Gaas недовольна результатами тендера на поставку топлива и обслуживания заправок для новых таллиннских газовых автобусов, пишут "Деловые Ведомости".
Eesti Gaas сомневается в компетенции новичка рынка ICP Solutions, победившего в конкурсе. Поэтому фирма обращается из-за городского тендера в суд.
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