21.12.2019, 21:00

Eesti Gaas обращается в суд из-за городского тендера


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Uued gaasibussid
Gaasiga sõitev liinibuss.Foto: Karl Anders Vaikla

Компания Eesti Gaas недовольна результатами тендера на поставку топлива и обслуживания заправок для новых таллиннских газовых автобусов, пишут "Деловые Ведомости".

Eesti Gaas сомневается в компетенции новичка рынка ICP Solutions, победившего в конкурсе. Поэтому фирма обращается из-за городского тендера в суд.

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