Eesti Gaas начинает работу в Финляндии, Латвии и Литве, но под другим имененм

”Изменения на ближайших рынках открывают для нас новые возможности. В Латвии мы уже приступили к сотрудничеству с клиентами, а на открывающемся в конце года финском рынке сегодня мы делаем первые шаги. Кроме того, целью является Литва”, — отметил председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.

”Газовый рынок северной Балтии суммарно составляет 6 миллиардов кубометров. Опираясь на накопленный опыт и эффективность, мы поставили цель — захватить, как минимум, шестую часть этого объема, т.е. миллиард кубометров. В сравнении с нынешними объемами это означает для нас рост в два с половиной раза”, — сказал Ноот.

”В Финляндии одним из направлений, несомненно, станет продажа LNG — как в портах, так и в открытом море. Благодаря бункеровке Megastar и строительству нового судна-бункеровщика, мы стали в своем регионе предприятием с наивысшим уровнем компетенции в том, что касается LNG”, — прокомментировал член правления Eesti Gaas Калев Рейльян.

”Наряду с транспортировкой и продажей природного газа, мы хотим строить и реновировать в Финляндии газопроводы. Сейчас наше дочернее предприятие руководит сооружением газового соединения Balticconnector между Финляндией и Эстонией”, — добавил Рейльян.