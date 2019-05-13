13.05.2019, 18:55

Eesti Gaas начинает работу в Финляндии, Латвии и Литве, но под другим имененм

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rus.delfi.ee
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Eesti Gaas начинает работу в Финляндии, Латвии и Литве, но под другим имененм
Foto: Eesti Gaas

Eesti Gaas запускает на иностранных рынках новую торговую марку Elenger. Первой целью является единый крупный рынок, который появится в результате объединения газовых рынков Финляндии, Латвии и Эстонии. В Эстонии предприятие по-прежнему будет использовать наименование Eesti Gaas, сообщается в пресс-релизе.

”Изменения на ближайших рынках открывают для нас новые возможности. В Латвии мы уже приступили к сотрудничеству с клиентами, а на открывающемся в конце года финском рынке сегодня мы делаем первые шаги. Кроме того, целью является Литва”, — отметил председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.

”Газовый рынок северной Балтии суммарно составляет 6 миллиардов кубометров. Опираясь на накопленный опыт и эффективность, мы поставили цель — захватить, как минимум, шестую часть этого объема, т.е. миллиард кубометров. В сравнении с нынешними объемами это означает для нас рост в два с половиной раза”, — сказал Ноот.

”В Финляндии одним из направлений, несомненно, станет продажа LNG — как в портах, так и в открытом море. Благодаря бункеровке Megastar и строительству нового судна-бункеровщика, мы стали в своем регионе предприятием с наивысшим уровнем компетенции в том, что касается LNG”, — прокомментировал член правления Eesti Gaas Калев Рейльян.

”Наряду с транспортировкой и продажей природного газа, мы хотим строить и реновировать в Финляндии газопроводы. Сейчас наше дочернее предприятие руководит сооружением газового соединения Balticconnector между Финляндией и Эстонией”, — добавил Рейльян.

Нацеленное на иностранные рынки наименование Elenger содержит отсылки к электричеству, энергии и газу. Наименование Eesti Gaas будет по-прежнему использоваться в Эстонии — предприятие лишь обновило его оформление. Добавление торговой марки Elenger и обновление логотипа Eesti Gaas никак не затронет существующие отношения с клиентами и договоры.

В прошлом году компания Eesti Gaas поставила более 16 000 тонн LNG. Предприятие выполняло бункеровку судна Megastar уже более 1600 раз. В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик будет готов в следующем году и начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.

LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи. Бункеровщик, который будет готов в следующем году, позволит избавлять Балтийское море от примерно 66 000 тонн двуокиси углерода ежегодно.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам, и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 50 000 клиентов и 240 работников.

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